Birce Akalay ile Hakan Kurtaş aşk mı yaşıyor?

Ünlü oyuncu Birce Akalay ile meslektaşı Hakan Kurtaş'ın yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş aşk mı yaşıyor? - 1

Oyuncu Birce Akalay'ın meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşadığı iddia edildi.

N-LIFE HABERLERİ

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş aşk mı yaşıyor? - 2

İddialara göre, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü birlikte geçiren ikili, Beyoğlu'ndaki bir sinemada el ele film izledi.

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş aşk mı yaşıyor? - 3

Gözlerden uzakta aşk yaşamaya başlayan ikilinin Oscar adayı Zavallılar filmini izlediği biliniyor.

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş aşk mı yaşıyor? - 4

İkiliden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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