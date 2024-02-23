Birce Akalay ile Hakan Kurtaş aşk mı yaşıyor?
Ünlü oyuncu Birce Akalay ile meslektaşı Hakan Kurtaş'ın yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.
Oyuncu Birce Akalay'ın meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Oyuncu Birce Akalay'ın meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşadığı iddia edildi.
İddialara göre, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü birlikte geçiren ikili, Beyoğlu'ndaki bir sinemada el ele film izledi.
Gözlerden uzakta aşk yaşamaya başlayan ikilinin Oscar adayı Zavallılar filmini izlediği biliniyor.
İkiliden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.