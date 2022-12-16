Birce Akalay: Kadın mizahına ihtiyacımız var

Kuş Uçusu, Mezarlık ve Babil gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Birce Akalay, kadın rolleri üzerine konuştu.
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre, Sakallıoğlu'nun gösterisine katılan Akalay, "Yasemin'in gösterisini ilk kez izleyeceğim. Zekasına hayran olduğum bir kadın, bence komediye ve mizaha ihtiyacımız olduğu bir zamandayız" açıklamasında bulundu.
Oyuncu sözlerine "Yasemin'in başarısı zaten ortada. Bir de beni o kadar nevi, şahsına münhasır bir hali var ki çok etkiledi o doğallığı" diyerek devam etti.
Son dönemde drama ağırlıklı projelerde yer alan oyuncu, "Ülke olarak mizaha çok ihtiyacımız var, özellikle kadın mizahına... Kadın aklı farklı çalışıyor ya çok detaycıyız. Biz benim yaptığım en son komedi, 'Küçük Ağa', 'Evli ve Öfkeli' onlarda harika bir kadroyla beraberdim. Sonrasında komedi bir daha kapına uğramadı" dedi.
Yıllar önce yayınlanan 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde birlikte rol alan oyuncu Birce Akalay ile meslektaşı İbrahim Çelikkol, o dönem birbirine çok yakıştırılıyordu.
Son olarak 'Kuş Uçuşu' adlı internet dizisinde birlikte rol alan oyuncu ikili, sık sık aşk yaşadıkları iddialarıyla gündeme geliyor.
Haklarındaki aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan ve arkadaş olduklarını dile getiren oyuncu ikiliden Akalay, son paylaşımıyla yine merak uyandırdı. İbrahim Çelikkol ile fotoğrafını paylaşan Akalay, Teoman'ın 'Sevdim seni bir kere' şarkısını da ekledi. Bu paylaşım yine 'Aşk mı yaşıyorlar?' sorusunu akıllara getirdi.