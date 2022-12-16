Birce Akalay: Kadın mizahına ihtiyacımız var

2017'de rol aldıkları dizinin setinde tanıştığı İbrahim Çelikkol ile sık sık aşk yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Birce Akalay, ülkemizde daha fazla kadının mizah yapması gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.

Birce Akalay: Kadın mizahına ihtiyacımız var - 1

Kuş Uçusu, Mezarlık ve Babil gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Birce Akalay, kadın rolleri üzerine konuştu.

Birce Akalay: Kadın mizahına ihtiyacımız var - 2

"MİZAHA İHTİYACIMIZ OLDUĞU BİR ZAMANDAYIZ"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre, Sakallıoğlu'nun gösterisine katılan Akalay, "Yasemin'in gösterisini ilk kez izleyeceğim. Zekasına hayran olduğum bir kadın, bence komediye ve mizaha ihtiyacımız olduğu bir zamandayız" açıklamasında bulundu.

Birce Akalay: Kadın mizahına ihtiyacımız var - 3

Oyuncu sözlerine "Yasemin'in başarısı zaten ortada. Bir de beni o kadar nevi, şahsına münhasır bir hali var ki çok etkiledi o doğallığı" diyerek devam etti.

Birce Akalay: Kadın mizahına ihtiyacımız var - 4

"KADIN AKLI ÇOK FARKLI ÇALIŞIYOR"

Son dönemde drama ağırlıklı projelerde yer alan oyuncu, "Ülke olarak mizaha çok ihtiyacımız var, özellikle kadın mizahına... Kadın aklı farklı çalışıyor ya çok detaycıyız. Biz benim yaptığım en son komedi, 'Küçük Ağa', 'Evli ve Öfkeli' onlarda harika bir kadroyla beraberdim. Sonrasında komedi bir daha kapına uğramadı" dedi.

Birce Akalay: Kadın mizahına ihtiyacımız var - 5

AŞK İDDİALARIYLA GÜNDEME GELİYOR

Yıllar önce yayınlanan 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde birlikte rol alan oyuncu Birce Akalay ile meslektaşı İbrahim Çelikkol, o dönem birbirine çok yakıştırılıyordu.

Son olarak 'Kuş Uçuşu' adlı internet dizisinde birlikte rol alan oyuncu ikili, sık sık aşk yaşadıkları iddialarıyla gündeme geliyor.

Birce Akalay: Kadın mizahına ihtiyacımız var - 6

Haklarındaki aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan ve arkadaş olduklarını dile getiren oyuncu ikiliden Akalay, son paylaşımıyla yine merak uyandırdı. İbrahim Çelikkol ile fotoğrafını paylaşan Akalay, Teoman'ın 'Sevdim seni bir kere' şarkısını da ekledi. Bu paylaşım yine 'Aşk mı yaşıyorlar?' sorusunu akıllara getirdi.

N-LIFE HABERLERİ

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