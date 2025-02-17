Birce Akalay saçlarını kısacık kestirdi! (Ünlülerin değişimi)
Mezarlık dizisinin ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ünlü oyuncu Birce Akalay imaj yeniledi. Akalay imajını tazeleyen tek isim değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
Bir süredir kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor.