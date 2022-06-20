Birce Akalay tatil sezonunu açtı

Haberler | 20.06.2022 - 10:31 - Son Güncelleme : 20.06.2022 - 11:01

Oyuncu Birce Akalay da birçok ünlü isim gibi tatil sezonunu açtı. Akalay, Bodrum'da denize girerken görüntülendi.

Birce Akalay tatil sezonunu açtı - 1

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; oyuncu Birce Akalay (38) önceki gün Bodrum Bitez'de denize girerken görüntülendi.

Birce Akalay tatil sezonunu açtı - 2

Yeni dizisi 'Kuş Uçuşu' ile gündemde olan oyuncunun, denize girmeden önce iskelede arkadaşlarıyla sohbet ettiği görüldü.

Birce Akalay tatil sezonunu açtı - 3

Arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra denize giren oyuncu, uzun süre denizde kalarak tatilinin tadını çıkardı. Ünlü oyuncu, günün sonunda konakladığı otele geri döndü.

Birce Akalay tatil sezonunu açtı - 4

DÖVMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Akalay'ın vücudundaki dövmeler de dikkat çekti.

Oyuncu, günün sonunda konakladığı otele geri döndü.

İşte Birce Akalay'ın tatilinden yansıyan diğer kareler...

Birce Akalay tatil sezonunu açtı - 5
Birce Akalay tatil sezonunu açtı - 6
Birce Akalay tatil sezonunu açtı - 7

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