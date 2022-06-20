Birce Akalay tatil sezonunu açtı

Haberler | 20.06.2022 - 10:31 - Son Güncelleme : 20.06.2022 - 11:01
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; oyuncu Birce Akalay (38) önceki gün Bodrum Bitez'de denize girerken görüntülendi.
Yeni dizisi 'Kuş Uçuşu' ile gündemde olan oyuncunun, denize girmeden önce iskelede arkadaşlarıyla sohbet ettiği görüldü.
Arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra denize giren oyuncu, uzun süre denizde kalarak tatilinin tadını çıkardı. Ünlü oyuncu, günün sonunda konakladığı otele geri döndü.
Akalay'ın vücudundaki dövmeler de dikkat çekti.
Oyuncu, günün sonunda konakladığı otele geri döndü.
İşte Birce Akalay'ın tatilinden yansıyan diğer kareler...