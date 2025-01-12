Birçok ünlü isim orman yangınları nedeniyle evlerini kaybetti
ABD'nin Los Angeles şehrindeki yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Dünyaca ünlü birçok ismin malikanesi küle döndü. Yangınlarda evini kaybeden yıldızlara Mel Gibson ve Anthony Hopkins gibi isimler dahil oldu.
ABD'nin Los Angeles şehrindeki yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselirken, şehrin yönetim kurulundan seçilmiş başkan Donald Trump'a bölgeyi ziyaret etmesi ve destek olması için çağrı yapıldı.
Alevler nedeniyle 10 binden fazla yapı tahrip olurken, çok sayıda insan bölgeden tahliye edildi.