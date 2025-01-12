Birçok ünlü isim orman yangınları nedeniyle evlerini kaybetti

"EV ARTIK ORADA DEĞİLDİ"

Oscar ödüllü film yıldızı Mel Gibson, Malibu'daki evinin "tamamen yandığını" açıkladı.

Gibson yaşadığı kayıpla ilgili "Açıkçası, çok yıkıcı bir olay ve bir o kadar da duygusal. Uzun zamandır orada yaşıyorsun ve tüm eşyalarım oradaydı... Eve vardığımda, ev artık orada değildi" ifadelerini kullandı.

Kuzuların Sessizliği, Thor ve One Life filmleriyle tanınan iki Oscar ödüllü aktör Sir Anthony Hopkins ve eşi, Hollywood Reporter'a yaptıkları açıklamada Pacific Palisades yangınında iki evini kaybettiklerini belirtti.

Hopkins, Instagram'da paylaştığı bir mesajda, "Yanımızda götürdüğümüz tek şey verdiğimiz sevgidir" dedi.