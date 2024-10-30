Birinci olamayan güzel ortalığı birbirine kattı: Ülkesine ömür boyu men cezası

Bu yıl Tayland'da düzenlenen Miss Grand International yarışmasında skandal bir olay yaşandı. Myanmar temsilcisi 18 yaşındaki Thae Su Nyein, birinci olamayınca sahnede ağlama krizine girdi. Yarışma sonrası tacı ve kuşağı organizatör tarafından çıkarılarak sahneden indirilen Nyein, sosyal medyada viral hale geldi.

Birinci olamayan güzel ortalığı birbirine kattı: Ülkesine ömür boyu men cezası - 1

Tayland'da düzenlenen Miss Grand International güzellik yarışmasında, Myanmar'ı temsil eden Thae Su Nyein, üçüncülük unvanını aldıktan sonra sahnede yaşadığı ağlama kriziyle gündeme geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Birinci olamayan güzel ortalığı birbirine kattı: Ülkesine ömür boyu men cezası - 2

Nyein, gözyaşlarına boğulurken ülkesinin organizatörlüğünü yapan Htoo Ant Lwin tarafından kuşağı ve tacı alınarak sahneden indirildi.  

Birinci olamayan güzel ortalığı birbirine kattı: Ülkesine ömür boyu men cezası - 3

Yarışma organizasyonu, Thae Su Nyein'in "uygunsuz davranış ve eylemler" nedeniyle unvanının resmen iptal edildiğini duyurdu.

Birinci olamayan güzel ortalığı birbirine kattı: Ülkesine ömür boyu men cezası - 4

ADAY GÖNDERMEYECEKLER

Myanmar organizatörü Htoo Ant Lwin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "sonsuza kadar veda" ifadeleriyle, Myanmar'ın gelecekteki yarışmalara aday göndermeyeceğini açıkladı.

Birinci olamayan güzel ortalığı birbirine kattı: Ülkesine ömür boyu men cezası - 5

OLAY SONRASI AÇIKLAMA

Nyein, olay sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, güzellik yarışması organizasyonuna üçüncülük tacını geri vereceğini belirtti.

Gözyaşları içinde, birinci olamadığı için  veya üçüncülüğü hak etmediği için ağlamadığını, ülkesindeki insanlar için mücadele ettiğini ifade etti. Nyein, "Bu yarışmada Myanmar'ı ben temsil ettim  ama herkes birlikte mücadele etti, çok emek verdik gerçekten elimden geleni yaptım" dedi.

Birinci olamayan güzel ortalığı birbirine kattı: Ülkesine ömür boyu men cezası - 6

ÖMÜR BOYU MEN

Miss Grand International, olayın ardından Htoo Ant Lwin ile sözleşmesini feshetti ve kendisine "sportmenlik ve iş itibarı eksikliği" gerekçesiyle ömür boyu men cezası verdi. Yarışmada üçüncülük unvanı, Fransa'dan Safietou Kabengele alırken birinci Hindistan'dan Rachel Gupta oldu.

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