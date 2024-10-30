Birinci olamayan güzel ortalığı birbirine kattı: Ülkesine ömür boyu men cezası

OLAY SONRASI AÇIKLAMA

Nyein, olay sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, güzellik yarışması organizasyonuna üçüncülük tacını geri vereceğini belirtti.

Gözyaşları içinde, birinci olamadığı için veya üçüncülüğü hak etmediği için ağlamadığını, ülkesindeki insanlar için mücadele ettiğini ifade etti. Nyein, "Bu yarışmada Myanmar'ı ben temsil ettim ama herkes birlikte mücadele etti, çok emek verdik gerçekten elimden geleni yaptım" dedi.