Birinci olamayan güzel ortalığı birbirine kattı: Ülkesine ömür boyu men cezası
Bu yıl Tayland'da düzenlenen Miss Grand International yarışmasında skandal bir olay yaşandı. Myanmar temsilcisi 18 yaşındaki Thae Su Nyein, birinci olamayınca sahnede ağlama krizine girdi. Yarışma sonrası tacı ve kuşağı organizatör tarafından çıkarılarak sahneden indirilen Nyein, sosyal medyada viral hale geldi.
Tayland'da düzenlenen Miss Grand International güzellik yarışmasında, Myanmar'ı temsil eden Thae Su Nyein, üçüncülük unvanını aldıktan sonra sahnede yaşadığı ağlama kriziyle gündeme geldi.