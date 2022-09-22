Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie Pakistan'da

Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Angelina Jolie, uluslararası topluma, sel felaketinden etkilenen Pakistan’daki halk için daha fazlasını yapması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie Pakistan'da - 1

Pakistan’a, sel felaketinden etkilenen halka yardım amacıyla 20 Eylül’de gelen Angelina Jolie, başkent İslamabad'daki Selle Mücadele ve Koordinasyon Ulusal Merkezi'nde (NFRCC) yetkililerle görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie Pakistan'da - 2

Jolie, burada yaptığı açıklamada, daha önce böyle bir afet görmediğini belirterek, çevreye az zarar veren ülkelerin doğal afet ve ölümlerin en ağırını yaşadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie Pakistan'da - 3

İnsani ihtiyaçların önemine dikkatini çeken Jolie, sel felaketinden etkilenen Pakistan’daki halk için uluslararası topluma daha fazlasını yapması için çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie Pakistan'da - 4

Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sebebiyle 1500’ün üzerinde kişi ölmüş, 33 milyondan fazla kişi etkilenmişti. 

N-LIFE HABERLERİ

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