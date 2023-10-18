Britney Spears: Justin Timberlake ile birlikteyken hamile kaldım
Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın" (The Woman in Me) okurla buluşmaya hazır. Spears'ın Justin Timberlake ile birlikte olduğu dönemde hamile kaldığı ve bebeğini aldırdığı ortaya çıktı.
Hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmeyen ünlü pop yıldızı Britney Spears, anılarını "Woman In Me" (İçimdeki Kadın) adlı kitapta topluyor. Merakla beklenen kitap, 24 Ekim'de piyasaya çıktı.
Kitapta Spears'ın özel hayatına dair birçok bilinmeyen detay gün yüzüne çıkıyor.