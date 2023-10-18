Britney Spears: Justin Timberlake ile birlikteyken hamile kaldım

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın" (The Woman in Me) okurla buluşmaya hazır. Spears'ın Justin Timberlake ile birlikte olduğu dönemde hamile kaldığı ve bebeğini aldırdığı ortaya çıktı.

Britney Spears: Justin Timberlake ile birlikteyken hamile kaldım - 1

Hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmeyen ünlü pop yıldızı Britney Spears, anılarını "Woman In Me" (İçimdeki Kadın) adlı kitapta topluyor. Merakla beklenen kitap, 24 Ekim'de piyasaya çıktı.

Kitapta Spears'ın özel hayatına dair birçok bilinmeyen detay gün yüzüne çıkıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Britney Spears: Justin Timberlake ile birlikteyken hamile kaldım - 2

"BEBEK SAHİBİ OLMAYA HAZIR OLMADIĞIMIZI SÖYLEDİ"

Şarkıcının Justin Timberlake ile birlikte olduğu dönemde hamile kaldığı ortaya çıktı. Şarkıcı anı kitabında "Justin bebek sahibi olmaya hazır olmadığımızı söyledi" ifadelerine yer verdi. Şarkıcı, "Çok genç olduğumuzu" söyledi.

Çift, 1999-2002 yılları arasında birlikteydi.  İkili birlikteliğe başladıklarında Spears o sırada 17, Timberlake ise 18 yaşındaydı.

Britney Spears: Justin Timberlake ile birlikteyken hamile kaldım - 3

Spears, Timberlake'in "Baba olma konusunda emin olmadığını" belirtti.

Şarkıcı bebeği aldırmaya hazır olmadığını "Seçim bir tek bana bırakılsaydı bebeği aldırmazdım" sözleriyle ifade etti.

Britney Spears: Justin Timberlake ile birlikteyken hamile kaldım - 4

Spears "İçimdeki Kadın" kitabında şu ifadelere yer verdi:

"Bu benim için çok trajik bir durum değildi. Justin'i çok seviyordum. Bir gün hep aile olacağımızı umdum. Bu hamillelik beklediğimden çok daha erken oldu"

Britney Spears: Justin Timberlake ile birlikteyken hamile kaldım - 5

41 yaşındaki Spears'ın Kevin Federline ile evliliğinden Sean Preston (18) ile Jayden James (17) adında iki oğlu var.

Britney Spears: Justin Timberlake ile birlikteyken hamile kaldım - 6
Britney Spears: Justin Timberlake ile birlikteyken hamile kaldım - 7
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