Blake Lively ve Ryan Reynolds çiftinin dördüncü çocuğu dünyaya geldi

Hollywood'un 11 yıldır mutlu bir birliktelik yaşayan ünlü çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds, dördüncü çocuklarını kucaklarına aldı.

Blake Lively ve Ryan Reynolds çiftinin dördüncü çocuğu dünyaya geldi - 1

11 yıldır evli olan Hollywood oyuncuları Blake Lively (35) ile Ryan Reynolds'ın (46) dördüncü çocukları dünyaya geldi. 

Deadpool filminin yıldızı Reynolds, dördüncü çocuk haberini, yeni dizisi "Bedtime Stories With Ryan"ı duyururken verdi. 

Reynolds, Twitter’da “Herkesin uykuya dalmasına yardımcı olmak için düşünülen bir dizi fikri, dördüncü çocuğumla aynı gün doğdu” diye yazdı.

N-LIFE HABERLERİ

Blake Lively ve Ryan Reynolds çiftinin dördüncü çocuğu dünyaya geldi - 2

Gossip Girl, Hırsızlar Şehri ve Küçük Bir Rica gibi yapımlarla tanınan Blake Lively ile Deadpool ve Free Guy gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ryan Reynolds ile 2012 yılında dünyaevine girmişti.

Blake Lively ve Ryan Reynolds çiftinin dördüncü çocuğu dünyaya geldi - 3

Çiftin James (7), Inez (5 ve Betty (2) adında üç çocuğu daha bulunuyor.

2011 yılında birlikteliklerine başlayan Lively ve Reynolds Yeşil Fener filminin setinde tanıştı.  Reynolds, "Arkadaş olduk, dost olduk; bir buçuk yıl sonra da iki çift birlikte yemeğe çıktık ama birbirimizin sevgilisi değildik" demişti.

Blake Lively ve Ryan Reynolds çiftinin dördüncü çocuğu dünyaya geldi - 4

Bu yılın başında American Cinematheque Ödülleri’ne katılan Lively, gecede onurlandırılan eşine ödülünü takdim etmişti. O dönemde dördüncü çocuğuna hamile olan oyuncu, “Şimdi ben ve kızlarımız onun eviyiz. Dünyanın öbür ucunda da olsa sokağın başında da olsa eve koşa koşa geliyor” demişti. 

Blake Lively ve Ryan Reynolds çiftinin dördüncü çocuğu dünyaya geldi - 5

Liveley, hamilelik döneminde sık sık sosyal medya paylaşımları yapmıştı.

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