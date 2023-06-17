Blake Lively ve Ryan Reynolds çiftinin dördüncü çocuğu dünyaya geldi
Hollywood'un 11 yıldır mutlu bir birliktelik yaşayan ünlü çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds, dördüncü çocuklarını kucaklarına aldı.
11 yıldır evli olan Hollywood oyuncuları Blake Lively (35) ile Ryan Reynolds'ın (46) dördüncü çocukları dünyaya geldi.
Deadpool filminin yıldızı Reynolds, dördüncü çocuk haberini, yeni dizisi "Bedtime Stories With Ryan"ı duyururken verdi.
Reynolds, Twitter’da “Herkesin uykuya dalmasına yardımcı olmak için düşünülen bir dizi fikri, dördüncü çocuğumla aynı gün doğdu” diye yazdı.