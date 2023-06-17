Blake Lively ve Ryan Reynolds çiftinin dördüncü çocuğu dünyaya geldi

Bu yılın başında American Cinematheque Ödülleri’ne katılan Lively, gecede onurlandırılan eşine ödülünü takdim etmişti. O dönemde dördüncü çocuğuna hamile olan oyuncu, “Şimdi ben ve kızlarımız onun eviyiz. Dünyanın öbür ucunda da olsa sokağın başında da olsa eve koşa koşa geliyor” demişti.