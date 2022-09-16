Galeri

Blake Lively ve Ryan Reynolds dördüncü bebeklerini bekliyor

Haberler - ntv.com.tr | 16.09.2022 - 09:20 - Son Güncelleme : 16.09.2022 - 09:23

Hollywood’un sevilen çiftlerinden Ryan Reynolds ve Blake Lively dördüncü kez anne baba olmaya hazırlanıyor.

Blake Lively ve Ryan Reynolds dördüncü bebeklerini bekliyor - 1

Gossip Girl, Hırsızlar Şehri ve Küçük Bir Rica gibi yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Blake Lively dördüncü kez anne oluyor.

Blake Lively ve Ryan Reynolds dördüncü bebeklerini bekliyor - 2

Forbes Power Women's Summit etkinliğine katılan oyuncu, dördüncü kez hamile olduğunu kırmızı halıda paylaştı.

Blake Lively ve Ryan Reynolds dördüncü bebeklerini bekliyor - 3

Lively, Deadpool ve Free Guy gibi yapımlarla tanınan oyuncu  ile 2012 yılında dünyaevine girmişti.

Blake Lively ve Ryan Reynolds dördüncü bebeklerini bekliyor - 4

Çiftin James (7), Inez (5 ve Betty (2) adında üç çocuğu daha bulunuyor.

Blake Lively ve Ryan Reynolds dördüncü bebeklerini bekliyor - 5

2011 yılında Reynolds ile çıkmaya başlayan oyuncu, aktör ile Yeşil Fener filminin setinde tanıştı.  Reynolds, "Arkadaş olduk, dost olduk; bir buçuk yıl sonra da iki çift birlikte yemeğe çıktık ama birbirimizin sevgilisi değildik" dedi.

Blake Lively ve Ryan Reynolds dördüncü bebeklerini bekliyor - 6

KIZLARINA ÖRNEK OLMAK İSTİYOR

Blake Lively People'a verdiği röportajda, kızlarına annelik dışında bir kimliğe sahip olduğunu gösterebilmenin önemi hakkında konuşmuştu. Oyuncu "Elimden geldiği kadar bir anne olarak yanlarında bulunmak ve varlığımı hissettirmek istiyorum ama aynı zamanda en iyi anne olmanın en iyi yolunun onlara bir hayatınız olabileceğini, bir tutkunuz olabileceğini ve yalnızca anne olmak dışında bir kimliğe sahip olabileceğinizi göstermek olduğunu düşünüyorum" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER