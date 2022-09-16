Blake Lively ve Ryan Reynolds dördüncü bebeklerini bekliyor

Haberler - ntv.com.tr | 16.09.2022 - 09:20 - Son Güncelleme : 16.09.2022 - 09:23
Gossip Girl, Hırsızlar Şehri ve Küçük Bir Rica gibi yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Blake Lively dördüncü kez anne oluyor.
Forbes Power Women's Summit etkinliğine katılan oyuncu, dördüncü kez hamile olduğunu kırmızı halıda paylaştı.
Lively, Deadpool ve Free Guy gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ryan Reynolds ile 2012 yılında dünyaevine girmişti.
Çiftin James (7), Inez (5 ve Betty (2) adında üç çocuğu daha bulunuyor.
2011 yılında Reynolds ile çıkmaya başlayan oyuncu, aktör ile Yeşil Fener filminin setinde tanıştı. Reynolds, "Arkadaş olduk, dost olduk; bir buçuk yıl sonra da iki çift birlikte yemeğe çıktık ama birbirimizin sevgilisi değildik" dedi.
Blake Lively People'a verdiği röportajda, kızlarına annelik dışında bir kimliğe sahip olduğunu gösterebilmenin önemi hakkında konuşmuştu. Oyuncu "Elimden geldiği kadar bir anne olarak yanlarında bulunmak ve varlığımı hissettirmek istiyorum ama aynı zamanda en iyi anne olmanın en iyi yolunun onlara bir hayatınız olabileceğini, bir tutkunuz olabileceğini ve yalnızca anne olmak dışında bir kimliğe sahip olabileceğinizi göstermek olduğunu düşünüyorum" dedi.