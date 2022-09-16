Blake Lively ve Ryan Reynolds dördüncü bebeklerini bekliyor

KIZLARINA ÖRNEK OLMAK İSTİYOR

Blake Lively People'a verdiği röportajda, kızlarına annelik dışında bir kimliğe sahip olduğunu gösterebilmenin önemi hakkında konuşmuştu. Oyuncu "Elimden geldiği kadar bir anne olarak yanlarında bulunmak ve varlığımı hissettirmek istiyorum ama aynı zamanda en iyi anne olmanın en iyi yolunun onlara bir hayatınız olabileceğini, bir tutkunuz olabileceğini ve yalnızca anne olmak dışında bir kimliğe sahip olabileceğinizi göstermek olduğunu düşünüyorum" dedi.