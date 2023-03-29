Bollywood'u bırakmak zorunda kalan Priyanka Chopra: Sektörde bir köşeye itilmiştim

Yer aldığı projelerle adından söz ettiren Hint asıllı ünlü oyuncu Priyanka Chopra, "bir köşeye itildiği" için Bollywood'u bırakmak zorunda kaldığını ve Amerika sinemasına yöneldiğini söyledi.

Bollywood'u bırakmak zorunda kalan Priyanka Chopra: Sektörde bir köşeye itilmiştim - 1

Hem Bollywood'un hem de Hollywood'un en ünlü yıldızlarından olan Priyanka Chopra, 22 yıllık kariyerinde ilk kez erkek başrol arkadaşıyla eşit ücret aldığını açıklayarak gündem olmuştu.

“Armchair Expert” adlı podcast'e konuk alan Chopra Jonas, kariyerinde karşılaştıkları zorluklar üzerine yeni açıklamalarda bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

Bollywood'u bırakmak zorunda kalan Priyanka Chopra: Sektörde bir köşeye itilmiştim - 2

40 yaşındaki oyuncu, Bollywood (Hint Sineması) tarafından hiçbir zaman kabul edilmediğini belirtirken "sektörde bir köşeye itilmiş gibiydim" dedi.

Bollywood'u bırakmak zorunda kalan Priyanka Chopra: Sektörde bir köşeye itilmiştim - 3

İSTEDİĞİ ROLLERİ VERMEDİLER

Kariyerine Hint filmlerinde rol alarak başlayan ardından Hollywood sinemasında başarılı işlere imza atan Chopra, Bollywood'daki insanlarla anlaşamadığını "Bana pek çok sebepten rol vermiyorlardı. Kimseyle anlaşamıyordum. Bu işleyişten çok sıkılmıştım" sözleriyle ifade etti.

Bollywood'u bırakmak zorunda kalan Priyanka Chopra: Sektörde bir köşeye itilmiştim - 4

ŞARKICI OLMAYA KARAR VERDİ

Oyunculuğu bırakıp müzik kariyerine adım atan oyuncu, ABD'ye gitme şansı elde etti. Pittbull ve Will.i.am gibi şarkıcılarla çalışan oyuncu, Quantico dizisiyle oyunculuğa bu sefer Hollywood'da adım atmış oldu.

Bollywood'u bırakmak zorunda kalan Priyanka Chopra: Sektörde bir köşeye itilmiştim - 5

Bollywood'da tanınan birisiyken neden Hollywood'da küçük rolleri oynadığı sorgulanan Chopra, Bollywood'da oynamak istediği rollerin hiçbir zaman kendisine verilmediğini belirtti.

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Nick Jonas ile evli olan oyuncu “Baywatch” “The Matrix Resurrections” “Love Again” ve “Citadel” gibi yapımlarla tanınıyor.

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