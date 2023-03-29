Bollywood'u bırakmak zorunda kalan Priyanka Chopra: Sektörde bir köşeye itilmiştim

Hem Bollywood'un hem de Hollywood'un en ünlü yıldızlarından olan Priyanka Chopra, 22 yıllık kariyerinde ilk kez erkek başrol arkadaşıyla eşit ücret aldığını açıklayarak gündem olmuştu.
“Armchair Expert” adlı podcast'e konuk alan Chopra Jonas, kariyerinde karşılaştıkları zorluklar üzerine yeni açıklamalarda bulundu.
40 yaşındaki oyuncu, Bollywood (Hint Sineması) tarafından hiçbir zaman kabul edilmediğini belirtirken "sektörde bir köşeye itilmiş gibiydim" dedi.
Kariyerine Hint filmlerinde rol alarak başlayan ardından Hollywood sinemasında başarılı işlere imza atan Chopra, Bollywood'daki insanlarla anlaşamadığını "Bana pek çok sebepten rol vermiyorlardı. Kimseyle anlaşamıyordum. Bu işleyişten çok sıkılmıştım" sözleriyle ifade etti.
Oyunculuğu bırakıp müzik kariyerine adım atan oyuncu, ABD'ye gitme şansı elde etti. Pittbull ve Will.i.am gibi şarkıcılarla çalışan oyuncu, Quantico dizisiyle oyunculuğa bu sefer Hollywood'da adım atmış oldu.
Bollywood'da tanınan birisiyken neden Hollywood'da küçük rolleri oynadığı sorgulanan Chopra, Bollywood'da oynamak istediği rollerin hiçbir zaman kendisine verilmediğini belirtti.
ABD'li şarkıcı ve oyuncu Nick Jonas ile evli olan oyuncu “Baywatch” “The Matrix Resurrections” “Love Again” ve “Citadel” gibi yapımlarla tanınıyor.