Bollywood'u bırakmak zorunda kalan Priyanka Chopra: Sektörde bir köşeye itilmiştim

Bollywood'da tanınan birisiyken neden Hollywood'da küçük rolleri oynadığı sorgulanan Chopra, Bollywood'da oynamak istediği rollerin hiçbir zaman kendisine verilmediğini belirtti.

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Nick Jonas ile evli olan oyuncu “Baywatch” “The Matrix Resurrections” “Love Again” ve “Citadel” gibi yapımlarla tanınıyor.