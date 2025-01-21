Bolu'da otel yangını faciası: Ünlülerden taziye mesajları

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı. Ünlü isimler yangın faciasıyla ilgili üzüntülerini dile getirdi.

Bolu'da otel yangını faciası: Ünlülerden taziye mesajları - 1

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi.  

Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

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Türkiye'yi derinden sarsan olay sonrası ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı.

N-LIFE HABERLERİ

Bolu'da otel yangını faciası: Ünlülerden taziye mesajları - 2

YASEMİN KAY ALLEN

"Çok geçmiş olsun. Vefat edenlerin yakınlarına sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin."

Bolu'da otel yangını faciası: Ünlülerden taziye mesajları - 3

CEYDA DÜVENCİ

"Çok üzgünüz"

Bolu'da otel yangını faciası: Ünlülerden taziye mesajları - 4

YASEMİN SAKALLIOĞLU

"Kartalkaya'da çıkan yangın beni kahretti. Hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifalar diliyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu an. Allah yardımcınız olsun."

Bolu'da otel yangını faciası: Ünlülerden taziye mesajları - 5

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU

"Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu elim olayda can kaybının artmaması için ve yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

Bolu'da otel yangını faciası: Ünlülerden taziye mesajları - 6

AYLİN KONTENTE

"Başımız sağ olsun. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Bolu'da otel yangını faciası: Ünlülerden taziye mesajları - 7

EDİS

"Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Böyle acı olaylar bir daha yaşanmasın. Kalbim sizlerle."

Bolu'da otel yangını faciası: Ünlülerden taziye mesajları - 8

ZEYNEP BASTIK

"Çok çok üzgünüm. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Bolu'da otel yangını faciası: Ünlülerden taziye mesajları - 9

HANDE YENER

"Geçmiş olsun Kartalkaya. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Bolu'da otel yangını faciası: Ünlülerden taziye mesajları - 10

DEMET ŞENER

 "Şimdi gördüm. Allah'ım sen koru."

Bolu'da otel yangını faciası: Ünlülerden taziye mesajları - 11

İBRAHİM BÜYÜKAK

"Çok üzgünüm. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara da acil şifalar diliyorum."

Bolu'da otel yangını faciası: Ünlülerden taziye mesajları - 12

GÜZİDE DURAN

 "Çok üzgünüm."

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