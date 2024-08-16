Borçları yüzünden her şeyini kaybetti: Kevin Spacey evinden çıkmayı reddediyor

Olağan Şüpheliler, Amerikan Güzeli ve House of Cards gibi yapımlarla tanınan Kevin Spacey, onlarca cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve kariyeri çökme noktasına gelmişti. Suçsuz bulunan Spacey'nin evine haciz geldi. Oyuncunun evinden çıkmayı reddettiği ortaya çıktı.

Borçları yüzünden her şeyini kaybetti: Kevin Spacey evinden çıkmayı reddediyor - 1

EVİNE HACİZ GELDİ

Hakkındaki cinsel taciz suçlamalarıyla adından söz ettiren ve uzun yıllardır herhangi bir projede yer almayan Kevin Spacey, 12 suçla yargılanmış ve suçsuz bulunmuştu.

Oyuncu, Piers Morgan'ın Uncensored adlı programına konuk oldu. Kariyerini durma noktasına getiren skandallar hakkında konuşan 64 yaşındaki oyuncu, 2016'dan beri yaşadığı Baltimore'daki evine haciz geldiğini söyledi.

Dava sürecindeki yasal harcamalarını ödeyemeyen oyuncu, milyonlarca dolar borcu olduğunu ve hiç parası kalmadığını söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Borçları yüzünden her şeyini kaybetti: Kevin Spacey evinden çıkmayı reddediyor - 2

EVDEN ÇIKMIYOR

5,6 milyon dolarlık malikanesini boşaltmak zorunda kalan oyuncu, hakkındaki yeni iddialarla gündeme geldi.

Daily Mail'in haberine göre, Spacey'nin malikanesi 3,24 milyon dolara emlak yatırımcısı Sam Asgari'ye satıldı ancak 65 yaşındaki ünlü aktör evden çıkmayı reddediyor.

Borçları yüzünden her şeyini kaybetti: Kevin Spacey evinden çıkmayı reddediyor - 3

KİRA ÖDEMEDEN KALMAK İSTİYOR

Asgari, Spacey'nin mülkü boşaltmayı reddettiğini ve 6 ay daha kira ödemeden orada kalmayı istediğini öne sürdü.

Spacey'nin avukatı ise Asgari'nin iddialarını reddetti.

Asgari "Şu anda ayrılmayı reddediyor. Hiçbir şey ödemeden kalmak için için 6 ay istiyor" ifadelerine yer verdi. Asgari, üç hafta önce müzayedede satın aldığı evine hala giremediğini söyledi.

Borçları yüzünden her şeyini kaybetti: Kevin Spacey evinden çıkmayı reddediyor - 4

"FAZLA DOKUNAN BİRİYDİM"

Spacey, geçmişteki davranışları hakkında daha önce "sınırları zorladığını" söylemişti. "Sınırları zorlamak" derken neyi kastettiği sorulan oyuncu "Fazla dokunan biri olmak, birine o zamanlar istemediğini bilmediğim bir şekilde cinsel açıdan dokunmak" dedi.

Bunun suç niteliğindeki bir davranış olma potansiyeline vurgu yapan Spacey, "insanlara karşı nazik davrandığını" ve eylemlerini tanımlamak için "elle taciz etmek" ifadesini kullanmanın doğru olmadığını söyledi.

Sunucu Morgan "Bütün bunların rızaya dayalı olduğunu mu söylüyorsunuz, yoksa baştan çıkarma girişimi miydi?" diye sordu. Spacey "Öyle bir durumda bunu yapmak istemediklerini size bildirmeliler ki, bunun rıza dışı olduğunu anlayıp durabilesiniz" yanıtını verdi.

"SORUMLULUK ALMAYA HAZIR"

Geçmişteki davranışlarını "kötü, çok kötü" olarak tanımlayan yıldız, eylemlerinin "sorumluluğunu almaya hazır olduğunu" söyledi. Ancak oyuncu aynı zamanda "birçok insanın" kendisine karşı asılsız iddialarda bulunduğunu da ileri sürdü.

Borçları yüzünden her şeyini kaybetti: Kevin Spacey evinden çıkmayı reddediyor - 5

NE OLMUŞTU?

Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey İngiltere'de 2005-2013 yılları arasında Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçla yargılanıyordu. 

Londra'da bulunan Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen dava 4 hafta sürdü.. Son 3 gün içinde 12 saat 26 dakika boyunca dava üzerine çalışan jüri, kararı açıkladı. Hakkındaki suçlamaları hiçbir zamana kabul etmeyen aktör, sonunda aklandı.

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