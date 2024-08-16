Borçları yüzünden her şeyini kaybetti: Kevin Spacey evinden çıkmayı reddediyor

"FAZLA DOKUNAN BİRİYDİM"

Spacey, geçmişteki davranışları hakkında daha önce "sınırları zorladığını" söylemişti. "Sınırları zorlamak" derken neyi kastettiği sorulan oyuncu "Fazla dokunan biri olmak, birine o zamanlar istemediğini bilmediğim bir şekilde cinsel açıdan dokunmak" dedi.

Bunun suç niteliğindeki bir davranış olma potansiyeline vurgu yapan Spacey, "insanlara karşı nazik davrandığını" ve eylemlerini tanımlamak için "elle taciz etmek" ifadesini kullanmanın doğru olmadığını söyledi.

Sunucu Morgan "Bütün bunların rızaya dayalı olduğunu mu söylüyorsunuz, yoksa baştan çıkarma girişimi miydi?" diye sordu. Spacey "Öyle bir durumda bunu yapmak istemediklerini size bildirmeliler ki, bunun rıza dışı olduğunu anlayıp durabilesiniz" yanıtını verdi.

"SORUMLULUK ALMAYA HAZIR"

Geçmişteki davranışlarını "kötü, çok kötü" olarak tanımlayan yıldız, eylemlerinin "sorumluluğunu almaya hazır olduğunu" söyledi. Ancak oyuncu aynı zamanda "birçok insanın" kendisine karşı asılsız iddialarda bulunduğunu da ileri sürdü.