Borçları yüzünden her şeyini kaybetti: Kevin Spacey evinden çıkmayı reddediyor
Olağan Şüpheliler, Amerikan Güzeli ve House of Cards gibi yapımlarla tanınan Kevin Spacey, onlarca cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve kariyeri çökme noktasına gelmişti. Suçsuz bulunan Spacey'nin evine haciz geldi. Oyuncunun evinden çıkmayı reddettiği ortaya çıktı.
EVİNE HACİZ GELDİ
Hakkındaki cinsel taciz suçlamalarıyla adından söz ettiren ve uzun yıllardır herhangi bir projede yer almayan Kevin Spacey, 12 suçla yargılanmış ve suçsuz bulunmuştu.
Oyuncu, Piers Morgan'ın Uncensored adlı programına konuk oldu. Kariyerini durma noktasına getiren skandallar hakkında konuşan 64 yaşındaki oyuncu, 2016'dan beri yaşadığı Baltimore'daki evine haciz geldiğini söyledi.
Dava sürecindeki yasal harcamalarını ödeyemeyen oyuncu, milyonlarca dolar borcu olduğunu ve hiç parası kalmadığını söyledi.