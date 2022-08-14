Boris Johnson gazeteciliğe dönebilir

YALAN HABER YÜZÜNDEN KOVULMUŞTU

Bunda Greig'in gazeteden ayrılması ve yerine Ted Verity'nin gelmesinin de payı büyük. Verity'nin eşi Joanne Hegarty, BK First Lady'si Carrie Johnson'ın yakın arkadaşı. Hegarty, 8 Haziran'da Instagram'da, Johnson'ın eşi tarafından BK Başbakanlık Konutu ve Ofisi'ne davet edildiğini yazmış ve fotoğraflar paylaşmıştı.

Johnson, Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta gazeteci olarak çalışmaya başlamış fakat burada yazdığı bir yalan haber nedeniyle kovulmuştu.

BK Başbakanı daha sonra Telegraph'a geçmiş ve 1989'da gazetenin Brüksel muhabiri olmuştu.