Boşanacakları iddia edilmişti: Volkan Demirel'den açıklama geldi

"HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Demirel şu ifadeleri kullandı:

"Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşıklıklı sabah kahvemizi içiyoruz.