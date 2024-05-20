Boşanacakları iddia edilmişti: Volkan Demirel'den açıklama geldi

Hatayspor'ın eski teknik direktörü Volkan Demirel ile Zeynep Demirel'in boşanacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Volkan Demirel iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Boşanacakları iddia edilmişti: Volkan Demirel'den açıklama geldi - 1

2010 yılında dünyaevine giren Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel'in ayrıldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

13 yıldır evlli olan çiftin yollarını ayırmaya karar verdiği ve Zeynep Demirel'in boşanmak için mahkemeye başvurduğu iddia edildi.

N-LIFE HABERLERİ

Boşanacakları iddia edilmişti: Volkan Demirel'den açıklama geldi - 2

Volkan Demirel konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Boşanacakları iddia edilmişti: Volkan Demirel'den açıklama geldi - 3

"HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Demirel şu ifadeleri kullandı:

"Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşıklıklı sabah kahvemizi içiyoruz.

Boşanacakları iddia edilmişti: Volkan Demirel'den açıklama geldi - 4

Çiftin Yade ve Yeda adında iki kızı bulunuyor.

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