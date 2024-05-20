Boşanacakları iddia edilmişti: Volkan Demirel'den açıklama geldi
Hatayspor'ın eski teknik direktörü Volkan Demirel ile Zeynep Demirel'in boşanacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Volkan Demirel iddialarla ilgili açıklama yaptı.
2010 yılında dünyaevine giren Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel'in ayrıldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.
13 yıldır evlli olan çiftin yollarını ayırmaya karar verdiği ve Zeynep Demirel'in boşanmak için mahkemeye başvurduğu iddia edildi.