Boşanma aşamasındaki Jennifer Lopez ile Ben Affleck aylar sonra bir arada

"DEĞİŞTİM" DEMİŞ

Çiftin neden boşanma kararı aldığına dair birçok haber yapıldı. Page Six'in haberine göre, Ben Affleck, Lopez'i değiştiğine inandırdı.

Affleck'in kendini "değişmiş bir adam" olarak tanıttığı ancak Lopez'in, evlilikleri süresince bu göremediği aktarıldı. 2000'li yıllarda birlikte olan çiftin "kamuoyunun ilişkilerine çok fazla dahil olması" nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti.

"BİRBİRLERİYLE NEREDEYSE HİÇ KONUŞMUYORLARDI"

Bir kaynak PageSix'e "Kameraların önünde olmadıklarında her şey yolundaydı ancak hayatlarının en mutlu zamanlarında birbirleriyle neredeyse hiç konuşmuyorlardı" dedi.

"Ben Affleck, Lopez'e değiştiğini artık farklı bir adam olduğunu söyledi ama bu çok kısa sürdü" ifadelerine yer veren kaynaklar, aktörün özel hayatını zamanla daha gizli tutmak istediğini ve Lopez'in şöhretiyle başa çıkmakta zorlandığını dile getirdi.