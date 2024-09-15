Boşanma aşamasındaki Jennifer Lopez ile Ben Affleck aylar sonra bir arada
Bir süredir ayrılacakları konuşulan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Affleck'in yapımcılığını, Lopez'in ise başrolünü üstlendiği filmin galasına birlikte katılmayan çift, aylar sonra ilk kez birlikte görüntülendi.
BOŞANIYORLAR
20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren ve son dönemde boşanacakları iddia edilen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in son dönemde ayrılacağı iddia ediliyordu.
Jennifer Lopez, düğün törenlerinin yıl dönümüne denk gelen salı günü, Los Angeles’taki mahkemeye başvurarak Ben Affleck'e boşanma davası açtı.