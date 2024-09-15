Boşanma aşamasındaki Jennifer Lopez ile Ben Affleck aylar sonra bir arada

Bir süredir ayrılacakları konuşulan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Affleck'in yapımcılığını, Lopez'in ise başrolünü üstlendiği filmin galasına birlikte katılmayan çift, aylar sonra ilk kez birlikte görüntülendi.

Boşanma aşamasındaki Jennifer Lopez ile Ben Affleck aylar sonra bir arada - 1

BOŞANIYORLAR

20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren ve son dönemde boşanacakları iddia edilen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in son dönemde ayrılacağı iddia ediliyordu.

Jennifer Lopez, düğün törenlerinin yıl dönümüne denk gelen salı günü, Los Angeles’taki mahkemeye başvurarak Ben Affleck'e boşanma davası açtı.

N-LIFE HABERLERİ

Boşanma aşamasındaki Jennifer Lopez ile Ben Affleck aylar sonra bir arada - 2

BİRLİKTE FİLM ÇEKTİLER

Jennifer Lopez'in "Unstoppable" adlı yeni filminin yapımcılığını ise Ben Affleck ile Matt Damon üstlenmişti. Affleck ile yakın arkadaşı Matt Damon'ın Artists Equity adlı film şirketi, son yıllarda birçok başarılı filme imza attı.

Boşanma aşamasındaki Jennifer Lopez ile Ben Affleck aylar sonra bir arada - 3

PRÖMİYERE GELMEDİ

Filmin prömiyeri, Toronto Film Festivali'nde yapıldı ancak Lopez'e, Ben Affleck eşlik etmedi. Çift şu sıralar boşanma sürecinde olduğu için Affleck yerine prömiyere Matt Damon katıldı. 55 yaşındaki Lopez, boşanma kararı sonrası ilk kez bir etkinliğe katıldı.

Boşanma aşamasındaki Jennifer Lopez ile Ben Affleck aylar sonra bir arada - 4

AYLAR SONRA BİR ARADALAR

Ünlü çift, Los Angeles'taki Beverly Hills Oteli'nde birlikte görüntülendi.

Lopez'in 20 Ağustos'ta aktörden boşanma davası açmasından bu yana, çift, çocuklarıyla birlikte ilk kez kamuoyunun önünde bir araya geldi.

52 yaşındaki Affleck ve 55 yaşındaki Lopez otelin dışında dururken ve sonra birlikte içeri girerken görüntülendi.

Boşanma aşamasındaki Jennifer Lopez ile Ben Affleck aylar sonra bir arada - 5

"DEĞİŞTİM" DEMİŞ

Çiftin neden boşanma kararı aldığına dair birçok haber yapıldı. Page Six'in haberine göre, Ben Affleck, Lopez'i değiştiğine inandırdı.

Affleck'in kendini "değişmiş bir adam" olarak tanıttığı ancak Lopez'in, evlilikleri süresince bu göremediği aktarıldı. 2000'li yıllarda birlikte olan çiftin "kamuoyunun ilişkilerine çok fazla dahil olması" nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti.

"BİRBİRLERİYLE NEREDEYSE HİÇ KONUŞMUYORLARDI"

Bir kaynak PageSix'e "Kameraların önünde olmadıklarında her şey yolundaydı ancak hayatlarının en mutlu zamanlarında birbirleriyle neredeyse hiç konuşmuyorlardı" dedi.

"Ben Affleck, Lopez'e değiştiğini artık farklı bir adam olduğunu söyledi ama bu çok kısa sürdü" ifadelerine yer veren kaynaklar, aktörün özel hayatını zamanla daha gizli tutmak istediğini ve Lopez'in şöhretiyle başa çıkmakta zorlandığını dile getirdi.

Boşanma aşamasındaki Jennifer Lopez ile Ben Affleck aylar sonra bir arada - 6

Çiftin nikah masasına oturmadan önce evlilik sözleşmesi imzalamadığı biliniyor.

Variety dergisinin haberine göre, çiftin resmi ayrılık tarihi 26 Nisan. Çift, 2022'de dünyaevine girmişti. İkili, 2000'lerin başında "Bennifer" adıyla anılıyordu.

İkili, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak çift, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı. Ünlü çift, "Gigli" adlı romantik komedi filminin setinde tanıştı ve arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüştü.

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