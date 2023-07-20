"Botoksum yok" diyen Salma Hayek genç kalma sırrını açıkladı

Salma Hayek, sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla hayranlarının ilgisini çekerken, genç kalmasıyla da takdir topluyor. 56 yaşındaki ünlü oyuncu, "Hiç botoks yaptırmadım" diyerek, genç kalmak için uyguladığı yöntemi açıkladı.

"Botoksum yok" diyen Salma Hayek genç kalma sırrını açıkladı - 1

Yıllara meydan okuyan Hollywood'un Meksikalı yıldızı Salma Hayek, katıldğı bir podcast yayınında genç kalma sırrını meditasyon ve frekans makineleri olarak açıkladı.

56 yaşındaki Oscar'lı yıldız, Kelly Ripa'nın "Let's Talk Off Camera" programında, güzellik rutinini anlatırken, hiç botoks yaptırmadığını söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

"Botoksum yok" diyen Salma Hayek genç kalma sırrını açıkladı - 2

"Garip bir meditasyon metodu geliştirdim ve geliştirmeye de devam ediyorum. Saatlerce yapabiliyorum çünkü böylece zamanı hissetmiyorsunuz ve çok eğlenceli" diyen Hayek, zihnini tamamen boşaltmasını sağlayan farklı bir meditasyon türü uyguladığını anlattı.

"Botoksum yok" diyen Salma Hayek genç kalma sırrını açıkladı - 3

"Enerjiyi hissettiriyor. İçinizde hareket ediyor ve dans ediyor, çok değişik hisler sağlıyor" diyen Hayek, "Çok fazla frekans makinesi kullanıyorum ve bende başkalarından daha çok işe yarıyor. Bazen meditasyon yaptığımda, odadan çıkınca insanlar bana 'Aman Tanrım 20 yaşında görünüyorsun' diyorlar" ifadesini kullandı.

"Botoksum yok" diyen Salma Hayek genç kalma sırrını açıkladı - 4

Radyo frekans ve mikro frekans makinelerini cildini sıkılaştırmak için kullandığını söyleyen ünlü oyuncu, bu sıkılaştırma seanslarının meditasyon alışkanlığıyla birleşince daha iyi sonuç verdiğine inandığını belirtti.

"Botoksum yok" diyen Salma Hayek genç kalma sırrını açıkladı - 5

"Desperado" filminin yıldızı, "Meditasyon yapmadığımda sadece yüzüm ve her yerim aşağı düşmeye başlamıyor, aynı zamanda bel fıtığım, boynumdaki sorun, kalçamdaki sorun, ayak bileklerimdeki sorunlar da yeniden baş gösteriyor. Çökmeye başlıyorum" dedi.

"Botoksum yok" diyen Salma Hayek genç kalma sırrını açıkladı - 6

61 yaşındaki Fransız iş insanı François-Henri Pinault ile evli olan iki çocuk annesi Hayek, eşinin, yaşlanma karşıtı meditasyona şüpheci yaklaştığını belirterek, "Kocam inanmıyor. 'Yoganı yaptın mı?" diyor bana. Adını bile söylemek istemiyor" şeklinde konuştu.

"Botoksum yok" diyen Salma Hayek genç kalma sırrını açıkladı - 7

İspanyolca, İngilizce, Arapça ve Portekizce bilen, oyunculuk kariyerine Meksika'da, 1989 yapımı pembe dizi Teresa'daki başrolüyle başlayan Hayek, Hollywood dünyasına girdiği günden bu yana adından söz ettirmeyi başarıyor.

"Botoksum yok" diyen Salma Hayek genç kalma sırrını açıkladı - 8

Gün Batımından Şafağa, Vahşi Vahşi Batı, Dogma, Frida gibi filmleriyle hafızalara kazınan, Frida performansıyla Oscar'a aday gösterilen ilk Meksikalı olan Hayek, yıllara meydan okuduğunu gösteren Instagram paylaşımlarıyla ilgi çekiyor.

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