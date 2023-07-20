"Botoksum yok" diyen Salma Hayek genç kalma sırrını açıkladı
Salma Hayek, sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla hayranlarının ilgisini çekerken, genç kalmasıyla da takdir topluyor. 56 yaşındaki ünlü oyuncu, "Hiç botoks yaptırmadım" diyerek, genç kalmak için uyguladığı yöntemi açıkladı.
Yıllara meydan okuyan Hollywood'un Meksikalı yıldızı Salma Hayek, katıldğı bir podcast yayınında genç kalma sırrını meditasyon ve frekans makineleri olarak açıkladı.
56 yaşındaki Oscar'lı yıldız, Kelly Ripa'nın "Let's Talk Off Camera" programında, güzellik rutinini anlatırken, hiç botoks yaptırmadığını söyledi.