"Botoksum yok" diyen Salma Hayek genç kalma sırrını açıkladı

"Enerjiyi hissettiriyor. İçinizde hareket ediyor ve dans ediyor, çok değişik hisler sağlıyor" diyen Hayek, "Çok fazla frekans makinesi kullanıyorum ve bende başkalarından daha çok işe yarıyor. Bazen meditasyon yaptığımda, odadan çıkınca insanlar bana 'Aman Tanrım 20 yaşında görünüyorsun' diyorlar" ifadesini kullandı.