Brad Pitt, Angelina Jolie’nin Miraval Şatosu’ndaki hissesini kendisine zarar vermek için sattığını iddia etti

Haberler - ntv.com.tr | 07.06.2022 - 10:27 - Son Güncelleme : 07.06.2022 - 10:30

Amerikalı oyuncu Brad Pitt ve eski eşi Angelina Jolie arasındaki hukuk savaşı devam ediyor. Pitt, 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hissesini Rus bir iş adamına satan Jolie’yi kendisine bilerek zarar vermekle suçluyor.

Brad Pitt, Angelina Jolie’nin Miraval Şatosu’ndaki hissesini kendisine zarar vermek için sattığını iddia etti - 1

Resmi olarak 2020 yılında boşanan ve beraber altı çocuk sahibi olan  ve 'in mülk davası, Pitt’in avukatlarından gelen hamleyle yeni bir sürece giriyor.

Brad Pitt, Angelina Jolie’nin Miraval Şatosu’ndaki hissesini kendisine zarar vermek için sattığını iddia etti - 2

JOLIE HİSSELERİNİ RUS İŞ ADAMINA SATTI

58 yaşındaki oyuncu, eski eşi Jolienin bir zamanlar ortağı olduğu Miraval Şatosu şaraphanesi’ndeki hisselerini Rus bir iş adamına sattığını ve kendisine zarar vermek istediğini iddia etti.

Brad Pitt, Angelina Jolie’nin Miraval Şatosu’ndaki hissesini kendisine zarar vermek için sattığını iddia etti - 3

Söylentilere göre, Angelina Jolie 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus votka üreticisi Yuri Shefler’e sattı.

Brad Pitt, Angelina Jolie’nin Miraval Şatosu’ndaki hissesini kendisine zarar vermek için sattığını iddia etti - 4

HİSSELERİNİ 'BİR YABANCIYA' SATTI

Pittin avukatları, Jolie’nin Pitt’e ‘zarar vermek’ için bu satışı ‘bir yabancıya’ gerçekleştirdiğini iddia etti.

Brad Pitt, Angelina Jolie’nin Miraval Şatosu’ndaki hissesini kendisine zarar vermek için sattığını iddia etti - 5

RUS İŞ ADAMI TÜM KONTROLÜ ELE GEÇİRMEK İSTİYOR İDDİASI

Daily Mail’in haberine göre Rus iş adamının ‘kötü niyetli’ olduğu ve Pitt’in milyon dolarlık şaraphanesinin tüm kontrolünü üzerine almak istediği düşünülüyor.

Brad Pitt, Angelina Jolie’nin Miraval Şatosu’ndaki hissesini kendisine zarar vermek için sattığını iddia etti - 6

47 yaşındaki Jolie’nin Şato Miraval şaraphanesinin yarısını Yuri Shefler tarafından yönetilen bir votka şirketine sattığı belirtilirken Stoli adındaki bu şirketin Putin rejiminden uzak durmaya çalıştığı ve uluslararası bir güvenirliliğe sahip olduğu iddia edildi.

Brad Pitt, Angelina Jolie’nin Miraval Şatosu’ndaki hissesini kendisine zarar vermek için sattığını iddia etti - 7

BU ŞATODA EVLENDİLER

Jolie ve Pitt’in 2008 yılında satın aldığı Fransa’nın güneyinde Miraval Şatosu, aynı zamanda çiftin 2014 yılında evlendikleri mekan olma özelliği taşıyor. Pitt’in, dünyanın en saygın şarap üreticilerinin rehberliğinde bu şaraphaneyi yönettiği biliniyor.

Brad Pitt, Angelina Jolie’nin Miraval Şatosu’ndaki hissesini kendisine zarar vermek için sattığını iddia etti - 8

Ancak 2021 yılında Jolie’nin kendi hisselerini satması Pitt’in planlarını olumsuz anlamda etkiledi.

Brad Pitt, Angelina Jolie’nin Miraval Şatosu’ndaki hissesini kendisine zarar vermek için sattığını iddia etti - 9

BU SATIŞ VELAYET DAVASIYLA ALAKALI OLABİLİR

Bazı kaynaklara göre, Jolie’nin bu kararının çiftin çocuklarının velayetinin yarısının hakim tarafından Pitt’e verilmesiyle alakalı olduğu düşünülüyor.

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