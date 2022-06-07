Brad Pitt, Angelina Jolie’nin Miraval Şatosu’ndaki hissesini kendisine zarar vermek için sattığını iddia etti

Haberler - ntv.com.tr | 07.06.2022 - 10:27 - Son Güncelleme : 07.06.2022 - 10:30
Resmi olarak 2020 yılında boşanan ve beraber altı çocuk sahibi olan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in mülk davası, Pitt’in avukatlarından gelen hamleyle yeni bir sürece giriyor.
58 yaşındaki oyuncu, eski eşi Jolie’nin bir zamanlar ortağı olduğu Miraval Şatosu şaraphanesi’ndeki hisselerini Rus bir iş adamına sattığını ve kendisine zarar vermek istediğini iddia etti.
Söylentilere göre, Angelina Jolie 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus votka üreticisi Yuri Shefler’e sattı.
Pitt’in avukatları, Jolie’nin Pitt’e ‘zarar vermek’ için bu satışı ‘bir yabancıya’ gerçekleştirdiğini iddia etti.
Daily Mail’in haberine göre Rus iş adamının ‘kötü niyetli’ olduğu ve Pitt’in milyon dolarlık şaraphanesinin tüm kontrolünü üzerine almak istediği düşünülüyor.
47 yaşındaki Jolie’nin Şato Miraval şaraphanesinin yarısını Yuri Shefler tarafından yönetilen bir votka şirketine sattığı belirtilirken Stoli adındaki bu şirketin Putin rejiminden uzak durmaya çalıştığı ve uluslararası bir güvenirliliğe sahip olduğu iddia edildi.
Ancak 2021 yılında Jolie’nin kendi hisselerini satması Pitt’in planlarını olumsuz anlamda etkiledi.
Bazı kaynaklara göre, Jolie’nin bu kararının çiftin çocuklarının velayetinin yarısının hakim tarafından Pitt’e verilmesiyle alakalı olduğu düşünülüyor.