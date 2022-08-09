Brad Pitt birlikte çalışmayacağı oyuncuları 'kara listeye' alıyor

Suikast Treni'nin geçen hafta Los Angeles'ta gerçekleşen galasında Taylor-Johnson yeni aksiyon filminin setinde yaşanan korkunç sakatlığı anlattı.

Oyuncu, "Bir dövüş sahnesindeydik ve odanın bir ucundan öbür ucuna fırlatıldım" diye açıkladı ve şunları söyledi:

"Köşede herhangi bir koruma bulunmayan keskin bir kısım elimden bir parça götürdü. Ve kelimenin tam anlamıyla bayıldım."