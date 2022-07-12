Brad Pitt çocuklarını görmek için büyük bir gizlilik içinde Roma'ya geldi

Haberler - ntv.com.tr | 12.07.2022 - 11:31 - Son Güncelleme : 12.07.2022 - 11:36
Ünlü aktör Brad Pitt, çocuklarını görmek amacıyla İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.
58 yaşındaki aktörün, bir süredir anneleri Angelina Jolie ile birlikte Roma'da kalan çocuklarını görmek ve onlarla vakit geçirmek amacıyla geldiği belirtildi.
Özel korumalar eşliğinde sırtındaki gitarıyla havaalanından çıkış yapan Pitt'in daha sonrasında oteline yerleştiği öğrenildi.
Pitt’in, eski eşi Jolie ve kızı Shiloh’un (16) Roma’da birlikte bir konserde görülmelerinin hemen ardından Roma’ya gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.
47 yaşındaki Jolie, yönetmenliğini yaptığı yeni filmi 'Without Blood' için birkaç aydır çocuklarıyla Roma’da kalıyor.
Roma'daki boş vakitlerini çocuklarıyla değerlendiren Jolie, zaman zaman çocuklarıyla dışarıda vakit geçirirken objektiflere de yansıdı.
Pitt, geçtiğimiz günlerde yıllar sonra ‘yüz körlüğü’ sorunu yaşadığı itirafında bulunarak, “Kimse bana inanmıyor. Yüz körlüğü olan başka insanlarla tanışmak istiyorum" diye konuşmuştu.
'Prosopagnozi’ adında bir bilişsel bozukluk sorunu olduğunu söyleyen aktör, insanların yüzlerini tanıyamadığını ve bunun da hayatının büyük bir kısmını etkilediğini belirtmişti.
Prosopagnozi veya yüz körlüğü, insanın kendi yüzü dahil olmak üzere çevresindeki insanların yüzlerini ayırt etmekte zorlandığı yüz algısıyla ilgili bir bilişsel bozukluğun adı. Bu sorunu yaşayan insanlar, aile üyelerini, eşlerini ya da arkadaşlarını bile tanıyamayabiliyor. Bu sorunu aşmak için alternatif bir yol olarak yürüyüşlerini, saç stillerini, seslerini ya da kıyafet stillerini hatırlayarak tanımaya çalışıyorlar.