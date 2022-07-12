Brad Pitt çocuklarını görmek için büyük bir gizlilik içinde Roma'ya geldi

PROSOPAGNOZİ (YÜZ KÖRLÜĞÜ) NEDİR?

Prosopagnozi veya yüz körlüğü, insanın kendi yüzü dahil olmak üzere çevresindeki insanların yüzlerini ayırt etmekte zorlandığı yüz algısıyla ilgili bir bilişsel bozukluğun adı. Bu sorunu yaşayan insanlar, aile üyelerini, eşlerini ya da arkadaşlarını bile tanıyamayabiliyor. Bu sorunu aşmak için alternatif bir yol olarak yürüyüşlerini, saç stillerini, seslerini ya da kıyafet stillerini hatırlayarak tanımaya çalışıyorlar.