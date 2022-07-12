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Brad Pitt çocuklarını görmek için büyük bir gizlilik içinde Roma'ya geldi

Haberler - ntv.com.tr | 12.07.2022 - 11:31 - Son Güncelleme : 12.07.2022 - 11:36

Hollywood’un ünlü ismi Brad Pitt, çocuklarını görmek için büyük bir gizlilik içinde Roma’ya geldi. Özel korumalar eşliğinde havaalanından çıkarılan aktörün çocukları, bir süredir anneleri Angelina Jolie’nin film çekimleri nedeniyle Roma’da kalıyor.

Brad Pitt çocuklarını görmek için büyük bir gizlilik içinde Roma'ya geldi - 1

Ünlü aktör , çocuklarını görmek amacıyla İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.

Brad Pitt çocuklarını görmek için büyük bir gizlilik içinde Roma'ya geldi - 2

ÇOCUKLARIYLA VAKİT GEÇİRMEK İÇİN GELDİ

58 yaşındaki aktörün, bir süredir anneleri  ile birlikte Roma'da kalan çocuklarını görmek ve onlarla vakit geçirmek amacıyla geldiği belirtildi.

Brad Pitt çocuklarını görmek için büyük bir gizlilik içinde Roma'ya geldi - 3

ÖZEL KORUMALARLA ÇIKARILDI

Özel korumalar eşliğinde sırtındaki gitarıyla havaalanından çıkış yapan Pitt'in daha sonrasında oteline yerleştiği öğrenildi.

Brad Pitt çocuklarını görmek için büyük bir gizlilik içinde Roma'ya geldi - 4

KONSER SONRASI GELMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Pitt’in, eski eşi Jolie ve kızı Shiloh’un (16) Roma’da birlikte bir konserde görülmelerinin hemen ardından Roma’ya gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Brad Pitt çocuklarını görmek için büyük bir gizlilik içinde Roma'ya geldi - 5

YENİ FİLMİ İÇİN ROMA'DA

47 yaşındaki Jolie, yönetmenliğini yaptığı yeni filmi 'Without Blood' için birkaç aydır çocuklarıyla Roma’da kalıyor.

Brad Pitt çocuklarını görmek için büyük bir gizlilik içinde Roma'ya geldi - 6

BOŞ VAKİTLERİNİ ÇOCUKLARIYLA GEÇİRİYOR

Roma'daki boş vakitlerini çocuklarıyla değerlendiren Jolie, zaman zaman çocuklarıyla dışarıda vakit geçirirken objektiflere de yansıdı.

Brad Pitt çocuklarını görmek için büyük bir gizlilik içinde Roma'ya geldi - 7

YÜZ KÖRLÜĞÜ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Pitt, geçtiğimiz günlerde yıllar sonra ‘yüz körlüğü’ sorunu yaşadığı itirafında bulunarak, “Kimse bana inanmıyor. Yüz körlüğü olan başka insanlarla tanışmak istiyorum" diye konuşmuştu.

Brad Pitt çocuklarını görmek için büyük bir gizlilik içinde Roma'ya geldi - 8

İNSANLARIN YÜZLERİNİ TANIYAMIYOR

'Prosopagnozi’ adında bir bilişsel bozukluk sorunu olduğunu söyleyen aktör, insanların yüzlerini tanıyamadığını ve bunun da hayatının büyük bir kısmını etkilediğini belirtmişti.

Brad Pitt çocuklarını görmek için büyük bir gizlilik içinde Roma'ya geldi - 9

PROSOPAGNOZİ (YÜZ KÖRLÜĞÜ) NEDİR?

Prosopagnozi veya yüz körlüğü, insanın kendi yüzü dahil olmak üzere çevresindeki insanların yüzlerini ayırt etmekte zorlandığı yüz algısıyla ilgili bir bilişsel bozukluğun adı. Bu sorunu yaşayan insanlar, aile üyelerini, eşlerini ya da arkadaşlarını bile tanıyamayabiliyor. Bu sorunu aşmak için alternatif bir yol olarak yürüyüşlerini, saç stillerini, seslerini ya da kıyafet stillerini hatırlayarak tanımaya çalışıyorlar.

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