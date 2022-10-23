Brad Pitt Formula 1 yarışında

ABD’de yapılan Formula 1 yarışının ünlü bir konuğu vardı. Oscar’lı aktör Brad Pitt, Teksas eyaletinin Austin şehrinde yapılan Formula 1 ABD Grand Prix’i takip etti.
58 yaşındaki Amerikalı oyuncu, iki gün boyunca yarışları takip ettiği etkinlikte, hayranlarından büyük ilgi gördü.
Hayranları, Pitt ile fotoğraf çektirip imza almak için birbirleriyle yarıştı.
Pitt’in Formula 1 yarışları ilgisi, yakın zamanda başrolde yer alacağı bir F1 filmiyle ilişkilendirdi.
Filmin çekimlerine 2023 sezonunun ikinci yarısında başlanacak. Formula 1 şampiyonu İngiliz sporcu Lewis Hamilton da yapımcı olarak kadroda yer alacak.
Top Gun: Maverick filminin yönetmeni Joseph Kosinski'nin yönetmenliğini üstleneceği filmde Brad Pitt, emekli olan ancak sporun devlerine karşı bir çaylakla rekabet etmek için emekliliğinden geri dönen bir yarışçıyı canlandıracak.
İşte Brad Pitt'in iki günlü Formula 1 mesaisinden yansıyanlar...