Brad Pitt Formula 1 yarışında

Yakın zamanda başrolde yer alacağı bir F1 filmine hazırlanan Brad Pitt, iki gün boyunca Formula 1 ABD Grand Prix’i takip etti. Yarışları dikkatle izleyen Oscar'lı aktöre hayranları da yakın ilgi gösterdi.

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ABD’de yapılan Formula 1 yarışının ünlü bir konuğu vardı. Oscar’lı aktör Brad Pitt, Teksas eyaletinin Austin şehrinde yapılan Formula 1 ABD Grand Prix’i takip etti.

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58 yaşındaki Amerikalı oyuncu, iki gün boyunca yarışları takip ettiği etkinlikte, hayranlarından büyük ilgi gördü.

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Hayranları, Pitt ile fotoğraf çektirip imza almak için birbirleriyle yarıştı.

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Pitt’in Formula 1 yarışları ilgisi, yakın zamanda başrolde yer alacağı bir F1 filmiyle ilişkilendirdi.

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Filmin çekimlerine 2023 sezonunun ikinci yarısında başlanacak. Formula 1 şampiyonu İngiliz sporcu Lewis Hamilton da yapımcı olarak kadroda yer alacak.

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Top Gun: Maverick filminin yönetmeni Joseph Kosinski'nin yönetmenliğini üstleneceği filmde Brad Pitt, emekli olan ancak sporun devlerine karşı bir çaylakla rekabet etmek için emekliliğinden geri dönen bir yarışçıyı canlandıracak.

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İşte Brad Pitt'in iki günlü Formula 1 mesaisinden yansıyanlar...

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