Haberler | 20.09.2022 - 08:11 - Son Güncelleme : 20.09.2022 - 08:14
Son dönemde Suikast Treni adlı yapımla gündeme gelen Amerikalı ünlü oyuncu Brad Pitt, heykeltraş oldu
Finlandiya’daki Sara Hildén Sanat Müzesi’nde ilk eserlerini görücüye çıkaran Pitt, oyuncu kimliğinin yanına heykeltraşlığı ekledi.
Yıldızın eserleri, Avusturalyalı müzisyen Nick Cave ve sanatçı Thomas Houseago’nun da eserlerinin de bulunduğu ‘We’ adlı sergide ziyarete açılacak.
Pitt’in hazırladığı 9 eser müzede sergilenecek.
Oyuncunun 2017 yılında Angelina Jolie ayrılığı sonrası heykeltraşlığa merak saldığı biliniyor.