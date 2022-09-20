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Brad Pitt heykeltraş oldu

Haberler | 20.09.2022 - 08:11 - Son Güncelleme : 20.09.2022 - 08:14

Hollywood’un ünlü ismi ABD’li oyuncu Brad Pitt, oyunculuk kariyerinin yanı sıra heykeltraş kimliğiyle ilk defa sanat eserlerini görücüye çıkardı.

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Son dönemde Suikast Treni adlı yapımla gündeme gelen Amerikalı ünlü oyuncu , heykeltraş oldu

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Finlandiya’daki Sara Hildén Sanat Müzesi’nde ilk eserlerini görücüye çıkaran Pitt, oyuncu kimliğinin yanına heykeltraşlığı ekledi.

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ESERLERİ MÜZEDE SERGİLENECEK

Yıldızın eserleri, Avusturalyalı müzisyen Nick Cave ve sanatçı Thomas Houseago’nun da eserlerinin de bulunduğu ‘We’ adlı sergide ziyarete açılacak.

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Pitt’in hazırladığı 9 eser müzede sergilenecek.

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HOBİ OLARAK BAŞLADI

Oyuncunun 2017 yılında Angelina Jolie ayrılığı sonrası heykeltraşlığa merak saldığı biliniyor.

N-LIFE HABERLERİ

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