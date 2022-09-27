Brad Pitt ile Emily Ratajkowski birlikteliği

Hollywood'un gözde isimlerinden Brad Pitt (58) ve Emily Ratajkowski'nin (31) bir süredir beraber oldukları öne sürüldü.
İddialara göre ikili ilk defa 2020 yılında Vanity Fair Oscar Töreni partisinde tanıştı.
Ratajkowski'nin eşinden ayrıldıktan sonra Pitt ile görüşmeye başladığı iddia edildi. Henüz ilişkilerini doğrulamayan ikili sessizliklerini koruyor.
2018 yılında Sebastian Bear-McClard ile evlenen Ratajkowski, 2022 yılında eşinden ayrılmıştı.
Pitt ise 2014 yılında evlendiği Angelina Jolie ile evliliklerini 2019 yılında noktalamıştı.