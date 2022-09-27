Brad Pitt ile Emily Ratajkowski birlikteliği

Yıldız oyuncu Brad Pitt ile model Emily Ratajkowski'nin yeni birlikteliğe yelken açtıkları iddia edildi.

Brad Pitt ile Emily Ratajkowski birlikteliği - 1

Hollywood'un gözde isimlerinden Brad Pitt (58) ve Emily Ratajkowski'nin (31) bir süredir beraber oldukları öne sürüldü.


Brad Pitt ile Emily Ratajkowski birlikteliği - 2

İddialara göre ikili ilk defa 2020 yılında Vanity Fair Oscar Töreni partisinde tanıştı.


Brad Pitt ile Emily Ratajkowski birlikteliği - 3

Ratajkowski'nin eşinden ayrıldıktan sonra Pitt ile görüşmeye başladığı iddia edildi. Henüz ilişkilerini doğrulamayan ikili sessizliklerini koruyor.


Brad Pitt ile Emily Ratajkowski birlikteliği - 4

2018 yılında Sebastian Bear-McClard ile evlenen Ratajkowski, 2022 yılında eşinden ayrılmıştı.


Brad Pitt ile Emily Ratajkowski birlikteliği - 5

Pitt ise 2014 yılında evlendiği Angelina Jolie ile evliliklerini 2019 yılında noktalamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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