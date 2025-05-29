Brad Pitt tanınmaz halde

F1: THE MOVIE HAKKINDA

Usta aktör, F1: The Movie adlı filmde Sonny Hayes adında bir yarışçıyı canlandırıyor. Film bütçesinin 200 milyon dolar olduğu açıklandı.

Filmde, eski bir F1 efsanesi olan Sonny Hayes, çaylak bir F1 sürücüsüne yol göstermek adına emeklilikten geri döner.

Top Gun: Maverick'in senaryosunu kaleme alan Ehren Kruger, filmin senaryosunu yazdı.