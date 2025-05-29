Brad Pitt tanınmaz halde
Hollywood yıldızı Brad Pitt kapak yıldızı olduğu dergi için bambaşka biri oldu.
Formula 1 filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Brad Pitt yeni tarzıyla gündem oldu.
Formula 1 filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Brad Pitt yeni tarzıyla gündem oldu.
GQ dergisinin kapak yıldızı olan 61 yaşındaki aktör, rol arkadaşı Damson Idris ve Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton ile kamera karşısına geçti.
Nathaniel Goldberg'ü çektiği fotoğraflar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Usta aktör, F1: The Movie adlı filmde Sonny Hayes adında bir yarışçıyı canlandırıyor. Film bütçesinin 200 milyon dolar olduğu açıklandı.
Filmde, eski bir F1 efsanesi olan Sonny Hayes, çaylak bir F1 sürücüsüne yol göstermek adına emeklilikten geri döner.
Top Gun: Maverick'in senaryosunu kaleme alan Ehren Kruger, filmin senaryosunu yazdı.
Filmin yapımcıları arasında Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton bulunuyor.
KADRODA KİMLER VAR?
Tron, Oblivion ve Top Gun: Maverick gibi filmlerle tanınan Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Damson Iris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo gibi isimler rol alıyor.
NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
IMAX formatında sunulacak olan film, 27 Haziran 2025'te vizyona girecek.