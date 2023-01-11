Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi)

Brad Pitt, dün akşam düzenlenen 80. Altın Küre Ödülleri'ne uzun süredir alışık olunan görünümünün dışında yeni imajıyla katıldı. Pitt, imajını tazeleyen tek ünlü değil. Kimi, zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 1

BRAD PITT

Margot Robbie ile başrolleri paylaştığı Babylon filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilen Brad Pitt, Beverly Hills’te yapılan ödül törenine yeni imajıyla katıldı.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 2

Bir süredir uzun saçlı olarak kameraların karşısına çıkan Pitt, saçlarını kısa kestirmiş haliyle objektiflere poz verdi. Pitt, yeni imajıyla hayranlarından tam not aldı.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 3

Pitt, 80. Altın Küre’de ödülü Everything Everywhere All at Once filmindeki rolüyle Ke Huy Quan’a kaptırdı.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 4

BURÇİN TERZİOĞLU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 5

Uzun ve bakır tonlarındaki saçını kestiren ve sarışın olan Terzioğlu, paylaşımına "Yeni bir ben" notunu düştü.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 6

BELLA HADID

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Bella Hadid, yeni tarzını görücüye çıkardı.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 7

26 yaşındaki ABD’li model, saçlarını sarıya boyattı. Model, kızıl yansımalar bulunan sarı saçlarıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Hadid, daha önceki açıklamalarında aslında ablası Gigi Hadid gibi sarışın olduğunu ama saçını koyu tonlara boyatmayı tercih ettiğini söylemişti.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 8

BURCU ESMERSOY

Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Uzun sarı saçlarını farklı modellerde kullanmayı seven Esmersoy,  tarzında yeniliğe gitti.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 9

Esmersoy, kakül modelini verdiği saçlarını ilk kez paylaştı. Yıldızın paylaşımına birçok beğeni ve yorum yağdı.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 10

HAYAL KÖSEOĞLU

Ufak Tefek Cinayetler ve Mucize Doktor gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, imajını yeniledi. Sosyal medya hesabında yani halini paylaşan Köseoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 11

Oyuncu, "Şimdi onlar düşünsün" notuyla birlikte kızıla boyattığı saçlarını görücüye çıkardı.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 12

EGE KÖKENLİ

Geçtiğimiz yaz uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Lior Ahituv dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli saçlarını yeniledi.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 13

Kökenli, uzun zamandır kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarından vazgeçti. Oyuncu "Aaa ahh kim bu?" notuyla kızıla boyattığı saçlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 14

ÇAĞATAY ULUSOY

Son dönemde Kağıttan Hayatlar filmiyle adından söz ettiren ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ortaya çıktı.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 15

Oyuncu Lale Başar ile poz veren Ulusoy, Onur Bilgetay’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Centilmen’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 16

EBRU ŞAHİN

Basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ebru Şahin, stiliyle de özdeşleşen kıvırcık saçlarından vazgeçti.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 17

Şahin, perçem modelini verdiği düz saçlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 18

MICHELLE OBAMA

First Lady olduğu dönemde düz fönlü saçlarıyla hafızalara kazınan Michelle Obama, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yapımcı ve kitap yazarı olarak devam ettiği hayatında imajını da değiştirdi.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 19

Michelle Obama, 'The Light We Carry' adlı üçüncü kitabının tanıtımına Afrikalı köklerini gözler önüne seren kıvırcık saçlı görünümüyle katıldı. Uzadığı görülen saçlarında ince örgülerin de dikkat çektiği Obama, saçlarına ilginç bir topuz da yapmayı seçtiği yeni imajıyla beğeni topladı.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 20

BURCU ÖZBERK

Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerle adından söz ettiren Burcu Özberk, imajını yeniledi.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 21

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında "Yenilendim" notuyla saçlarının yeni halini hayranlarıyla paylaştı.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 22

ROBERT DOWNEY JR.

Natural Born Killers, Sherlock Holmes, Good Night and Good Luck, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac ve Iron Man gibi unutulmaz filmlere imza atan Robert Downey Jr. yeni projesi için imaj değiştirdi.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 23

Los Angeles'taki Fairmont Century Plaza'da düzenlenen Governors Awards'a katılan aktörün yeni görüntüsü ​​hayranlarını şaşkına çevirdi.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 24

Saçlarını tamamen kazıtan Robert Downey Jr'ın HBO yapımı olan yeni projesi The Sympathizer'daki rolü için imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 25

MELİSA DÖNGEL

Oyuncu Melisa Döngel, sarı saçlarından vazgeçti.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 26

Yeni projesi için saçlarını kahverengiye boyatan Döngel, yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü. 

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 27

Oyuncunun bazı hayranlarını Döngel’in sarışın halini beğenirken kimileri yeni saçının ona çok yakıştığını belirtti.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 28

BÜŞRA PEKİN

"Hadi buyur. Şimdi de kumral olduk"

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 29

Büşra Pekin

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 30

Pekin, verdiği kilolar ve yeni stilleriyle sık sık gündeme geliyor.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 31

İLAYDA ALİŞAN

İlayda Alişan, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, doğal saçlarını siyaha boyatması takipçilerini ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın son halini çok beğenirken, kimileri de eski halinin daha iyi olduğunu vurguladı.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 32

Alişan'ın son halini beğenenler ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'', ''Doğallığına yazık olmuş. Bence hemen eski haline dön'' gibi yorumlar yaparken; bazıları da "Harika olmuş", "Bir insana her şey mi yakışır?", "Bayıldım" ifadelerini kullandı.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 33

SANEM ÇELİK

90'lı yılların fenomen dizisi Kara Melek ile ünlenen Sanem Çelik, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 34

Gözlerden uzak yaşayan Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 35

METE HOROZOĞLU

"Bence oldu, Soner çok karizmasın"

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 36
Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 37

AMİNE GÜLŞE

"Bazen değişiklik gerekir"

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 38
Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 39

FIRAT TANIŞ

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 40
Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 41

NEJAT İŞLER

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 42
Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 43

DEMET EVGAR

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 44
Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 45

SELÇUK YÖNTEM-METİN AKPINAR

Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.


Yöntem fotoğrafa, 'Alttaki fotoğraf 1978'de çekildi. Kulüp 12'de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli' notunu düştü.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 46

HALİT ERGENÇ

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 47
Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 48

BENSU SORAL

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 49

MİNE TUGAY

Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.



Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 50
Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 51

ÇAĞLA ŞIKEL

"2009-2019"

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 52

ŞÜKRAN OVALI

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 53
Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 54

MUSTAFA SANDAL

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 55
Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 56

EDİS

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 57
Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 58

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 59
Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 60

BERGÜZAR KOREL

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 61
Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 62
Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 63

Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 64

GONCA VUSLATERİ

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 65
Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 66

HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL

Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.

1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 67

BURCU BİRİCİK

Burcu Biricik'in başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı Çiçero filmi için imajı...

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 68

BORAN KUZUM

Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 69

Oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 70

ELÇİN SANGU

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 71

'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünü alan imajını değiştirdi.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 72

ESRA AKKAYA

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 73

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. 

ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 74

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çocuk oyuncuları büyüdü. 

(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 75

MURAT BOZ

Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.

Yıllar öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği  dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 76

MURAT BOZ

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 77

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi. 

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 78

SILA

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 79

Sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi. 

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 80

BAŞAK DİZER

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 81

BAŞAK DİZER

Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmıştı: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır. 

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 82

FAHRİYE EVCEN

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 83

HADİSE

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 84

ÖZCAN DENİZ

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 85

ALMEDA ABAZİ

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 86

ESRA EROL

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 87

ŞEYMA SUBAŞI

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 88

TARKAN

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 89

SEZEN AKSU

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 90

EBRU GÜNDEŞ

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 91

BİRCE AKALAY

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 92

SİBEL CAN

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 93

PNAR ALTUĞ

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 94

DENİZ AKKAYA

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 95

GÜLŞEN

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 96

EBRU ŞALLI

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 97

AYŞECAN TATARİ

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 98

AJDA PEKKAN

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 99

SEDA SAYAN

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 100

ÇAĞLA ŞIKEL

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 101

HANDE YENER

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 102

GİZEM HATİPOĞLU

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 103

CEYDA ATEŞ

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 104

DENİZ BAYSAL

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 105

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 106

GÖKÇE BAHADIR

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 107

EMİNA SANDAL

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 108

İREM SAK

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 109

PETEK DİNÇÖZ

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 110

TUĞBA ÖZAY

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 111

TUVANA TÜRKAY

Brad Pitt yeni imajıyla Altın Küre Ödülleri'nde (Ünlülerin değişimi) - 112

HANDE ATAİZİ

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