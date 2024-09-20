Brad Pitt yeni sevgilisine "çok aşık"
2016 yılında Angelia Jolie ile yollarını ayıran Brad Pitt, bir süredir aşk yaşadığı Ines de Ramon ile Venedik Film Festivali'ne katılarak ilk kez aşkını tüm dünyaya ilan etmişti. 60 yaşındaki Pitt ile sevgilisinin ilişkisinin giderek ciddileştiği öne sürüldü.
Bir dönemin ünlü çifti Brad Pitt ile Angelina Jolie'inin hukuk mücadelesi devam ediyor. Miraval Şatosu davasıyla sık sık gündeme gelen çiftten Brad Pitt, yeni filmi "Wolfs"un Venedik Film Festivali'ndeki prömiyerine sevgilisi ile katılmıştı.
60 yaşındaki aktör bir süredir, Ines de Ramon ile aşk yaşıyor. 31 yaşındaki tasarımcı, ünlü aktöre kırmızı halıda eşlik etmişti.