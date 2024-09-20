Brad Pitt yeni sevgilisine "çok aşık"

Bir kaynak, Us Weekly'ye "Birbirlerine çok aşıklar" dedi ve çiftin Venedik Uluslararası Film Festivali'nde kırmızı halıda ilişkilerini resmileştirmesinin "büyük bir olay" olduğunu söyledi.

Başka bir kaynak ise ikisinin de sanat ve müziğe tutkuyla bağlı olmasının onları yakınlaştırdığını söyledi.