Brad Pitt yeni sevgilisine "çok aşık"

2016 yılında Angelia Jolie ile yollarını ayıran Brad Pitt, bir süredir aşk yaşadığı Ines de Ramon ile Venedik Film Festivali'ne katılarak ilk kez aşkını tüm dünyaya ilan etmişti. 60 yaşındaki Pitt ile sevgilisinin ilişkisinin giderek ciddileştiği öne sürüldü.

Brad Pitt yeni sevgilisine "çok aşık" - 1

Bir dönemin ünlü çifti Brad Pitt ile Angelina Jolie'inin hukuk mücadelesi devam ediyor. Miraval Şatosu davasıyla sık sık gündeme gelen çiftten Brad Pitt, yeni filmi "Wolfs"un Venedik Film Festivali'ndeki prömiyerine sevgilisi ile katılmıştı.

60 yaşındaki aktör bir süredir, Ines de Ramon ile aşk yaşıyor. 31 yaşındaki tasarımcı, ünlü aktöre kırmızı halıda eşlik etmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Brad Pitt yeni sevgilisine "çok aşık" - 2

JOLIE'DEN BU YANA İLK CİDDİ İLİŞKİSİ

Daha önce bir evlilik yapan De Ramon, bu yılın şubat ayında Los Angeles'ta Brad ile yaşamaya başladı. Tasarımcı, aktörün Angelina Jolie'den boşanmasından bu yana ilk ciddi ilişkisi.

Us Weekly'nin haberine göre, 60 yaşındaki Pitt, tasarımcı sevgilisine "çok aşık".

Brad Pitt yeni sevgilisine "çok aşık" - 3

Kaynaklar, Brad Pitt'in kız arkadaşı Ines de Ramon ile ilişkisinin "ciddileştiğini" öne sürdü.

Yaklaşık iki yıllık birlikteliğin ardından, 60 yaşındaki aktörün kendisini sevgilisine "tamamen adadığı" belirtildi.

Brad Pitt yeni sevgilisine "çok aşık" - 4

Bir kaynak, Us Weekly'ye "Birbirlerine çok aşıklar" dedi ve çiftin Venedik Uluslararası Film Festivali'nde kırmızı halıda ilişkilerini resmileştirmesinin "büyük bir olay" olduğunu söyledi.

Başka bir kaynak ise ikisinin de sanat ve müziğe tutkuyla bağlı olmasının onları yakınlaştırdığını söyledi.

Brad Pitt yeni sevgilisine "çok aşık" - 5

AŞKINI BOYNUNDA TAŞIYOR

Öte yandan Brad Pitt, Ines'in baş harfini altın bir kolyeyle boynunda taşıyarak, genç sevgilisine duyduğu aşkı her fırsatta göstermekten çekinmiyor.

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