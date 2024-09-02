Brad Pitt yeni sevgilisiyle ilk kez kırmızı halıda: Elini bir an olsun bırakmadı!

2016 yılında Angelia Jolie ile yollarını ayıran Brad Pitt, bir süredir aşk yaşadığı Ines de Ramon ile Venedik Film Festivali'ne katıldı. Angelina Jolie ise birkaç gün önce "Maria" filmiyle kırmızı halıdaydı.

Brad Pitt yeni sevgilisiyle ilk kez kırmızı halıda: Elini bir an olsun bırakmadı! - 1

Bir dönemin ünlü çifti Brad Pitt ile Angelina Jolie'inin hukuk mücadelesi devam ediyor. Miraval Şatosu davasıyla sık sık gündeme gelen çiftten Brad Pitt, yeni filmi "Wolfs"un Venedik Film Festivali'ndeki prömiyerine katıldı.

60 yaşındaki aktör bir süredir, Ines de Ramon ile aşk yaşıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Brad Pitt yeni sevgilisiyle ilk kez kırmızı halıda: Elini bir an olsun bırakmadı! - 2

Daha önce Formula 1 filmininin setinde Pitt'i yalnız bırakmayan 34 yaşındaki tasarımcı, ünlü aktöre kırmızı halıda eşlik etti.

Brad Pitt yeni sevgilisiyle ilk kez kırmızı halıda: Elini bir an olsun bırakmadı! - 3

JOLIE'DEN BU YANA İLK CİDDİ İLİŞKİSİ

Yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşayan çift, ilk kez kırmızı halıda birlikte görüntülendi.

Daha önce bir evlilik yapan De Ramon, bu yılın şubat ayında Los Angeles'ta Brad ile yaşamaya başladı.  Tasarımcı, aktörün Angelina Jolie'den boşanmasından bu yana ilk ciddi ilişkisi.

Brad Pitt yeni sevgilisiyle ilk kez kırmızı halıda: Elini bir an olsun bırakmadı! - 4

Çifte kırmızı halıda George Clooney ile eşi Amal Clooney eşlik etti. Brad Pitt, kırmızı halıda simsiyah bir takım tercih ederken sevgilisi, beyaz uzun bir elbise giydi.

"WOLFS" HAKKINDA

Birbirlerine yaptıkları şakalarla sık sık gündeme gelen eski dostlar George Clooney ile Brad Pitt, yıllar sonra aynı filmde. Son olarak 2008 yapımı Aramızda Casus Var (Burn After Reading) filminde rol alan ikili, "Wolfs" adlı filmde bir araya geldi.

16 yıl sonra aynı filmde başrolleri paylaşan Clooney ile Pitt, Jon Watts'ın yönettiği filmde yalnız çalışan iki tamirci olarak aynı göreve atanıyor.

Brad Pitt yeni sevgilisiyle ilk kez kırmızı halıda: Elini bir an olsun bırakmadı! - 5

GÜNLER ÖNCE VENEDİK'TEYDİ

Pitt'in eski eşi Jolie de günler önce Venedik Film Festivali'ndeydi.

Angelina Jolie'nin başrolünü üstlendiği filmin prömiyeri, Venedik Film Festivali'nde yapıldı. Yunan asıllı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını konu alan film, 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

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