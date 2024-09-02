Brad Pitt yeni sevgilisiyle ilk kez kırmızı halıda: Elini bir an olsun bırakmadı!
2016 yılında Angelia Jolie ile yollarını ayıran Brad Pitt, bir süredir aşk yaşadığı Ines de Ramon ile Venedik Film Festivali'ne katıldı. Angelina Jolie ise birkaç gün önce "Maria" filmiyle kırmızı halıdaydı.
Bir dönemin ünlü çifti Brad Pitt ile Angelina Jolie'inin hukuk mücadelesi devam ediyor. Miraval Şatosu davasıyla sık sık gündeme gelen çiftten Brad Pitt, yeni filmi "Wolfs"un Venedik Film Festivali'ndeki prömiyerine katıldı.
60 yaşındaki aktör bir süredir, Ines de Ramon ile aşk yaşıyor.