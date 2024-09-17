Brad Pitt'in 29 yaş küçük aşkı sosyal medya pozlarıyla beğeni topladı! Aşkını boynunda taşıyor

Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, kendisinden 29 yaş küçük modacı sevgilisi Ines De Ramon'la, 2022 yılının Kasım ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir süredir genç sevgilisiyle aynı evde yaşadığı konuşulan Brad Pitt, sevgilisi Ines'in baş harfinin yer aldığı altın kolyesini de bir an olsun boynundan çıkarmıyor.

Brad Pitt'in 29 yaş küçük aşkı sosyal medya pozlarıyla beğeni topladı! Aşkını boynunda taşıyor - 1

Yaklaşık 2 yıldır tasarımcı Ines De Ramon ile aşk yaşayan Brad Pitt, son dönemlerde yeni tarzıyla adından söz ettiriyor.

N-LIFE HABERLERİ

Brad Pitt'in 29 yaş küçük aşkı sosyal medya pozlarıyla beğeni topladı! Aşkını boynunda taşıyor - 2

Klasik çizgisinden çıkarak spor bir stil yakalayan Brad Pitt'in, daha genç görünebilmek adına botoks gibi estetik müdahalelere başvurduğu da konuşuluyor.

Brad Pitt'in 29 yaş küçük aşkı sosyal medya pozlarıyla beğeni topladı! Aşkını boynunda taşıyor - 3

Mücevher tasarımcısı Ines De Ramon ile ortak arkadaşlar aracılığıyla tanışan Brad Pitt, Wolfs filminin galasına Ramon ile birlikte katılarak, ilişkilerinin ciddiyetini gözler önüne sermişti.

Brad Pitt'in 29 yaş küçük aşkı sosyal medya pozlarıyla beğeni topladı! Aşkını boynunda taşıyor - 4

Daha önce ünlü oyuncu Paul Wesley ile evli olan Ines De Ramon, boşandıktan kısa bir süre sonra kendisinden 29 yaş büyük aktör Brad Pitt ile yeni bir aşka yelken açtı.

Brad Pitt'in 29 yaş küçük aşkı sosyal medya pozlarıyla beğeni topladı! Aşkını boynunda taşıyor - 5

Brad Pitt'in yakın çevresi, bu ilişkiyi "Brad'in Angelina'dan boşandıktan sonraki ilk düzgün ilişkisi'' şeklinde tanımlıyor.

Brad Pitt'in 29 yaş küçük aşkı sosyal medya pozlarıyla beğeni topladı! Aşkını boynunda taşıyor - 6

Öte yandan Brad Pitt, Ines'in baş harfini altın bir kolyeyle boynunda taşıyarak, genç sevgilisine duyduğu aşkı her fırsatta göstermekten çekinmiyor.

Brad Pitt'in 29 yaş küçük aşkı sosyal medya pozlarıyla beğeni topladı! Aşkını boynunda taşıyor - 7

Brad Pitt'in gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden sevgilisi Ines De Ramon, sosyal medya hesabına kısıtlı sayıda takipçi kabul ediyor.

Brad Pitt'in 29 yaş küçük aşkı sosyal medya pozlarıyla beğeni topladı! Aşkını boynunda taşıyor - 8

Pitt'in eski aşklarına göre daha az medyatik bir figür olan Ines De Ramon, sade ve şık tarzıyla dikkat çekiyor.

Brad Pitt'in 29 yaş küçük aşkı sosyal medya pozlarıyla beğeni topladı! Aşkını boynunda taşıyor - 9

Bazı paylaşımlarında tasarımcısı olduğu mücevherlere de yer veren Ramon'un Instagram'da yaklaşık 80 bin takipçisi bulunuyor.

Brad Pitt'in 29 yaş küçük aşkı sosyal medya pozlarıyla beğeni topladı! Aşkını boynunda taşıyor - 10

Makyajlarında doğal tonlardan yana olan Ramon; kombinlerine, takılarıyla gösteriş katmayı tercih ediyor.

Brad Pitt'in 29 yaş küçük aşkı sosyal medya pozlarıyla beğeni topladı! Aşkını boynunda taşıyor - 11

Günlük tarzında da sadeliğinden ödün vermeyen ünlü tasarımcı, ağırlıklı olarak açık ton kombinler yapıyor.

Brad Pitt'in 29 yaş küçük aşkı sosyal medya pozlarıyla beğeni topladı! Aşkını boynunda taşıyor - 12

Zaman zaman makyajsız karelerini de takipçileriyle paylaşan Ramon, vaktinin büyük bir kısmını doğada geçiriyor.

Brad Pitt'in 29 yaş küçük aşkı sosyal medya pozlarıyla beğeni topladı! Aşkını boynunda taşıyor - 13

Akademik kariyeriyle de dikkat çeken Ines De Ramon, 5 dil biliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER