Brad Pitt'in 29 yaş küçük aşkı sosyal medya pozlarıyla beğeni topladı! Aşkını boynunda taşıyor
Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, kendisinden 29 yaş küçük modacı sevgilisi Ines De Ramon'la, 2022 yılının Kasım ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir süredir genç sevgilisiyle aynı evde yaşadığı konuşulan Brad Pitt, sevgilisi Ines'in baş harfinin yer aldığı altın kolyesini de bir an olsun boynundan çıkarmıyor.
Yaklaşık 2 yıldır tasarımcı Ines De Ramon ile aşk yaşayan Brad Pitt, son dönemlerde yeni tarzıyla adından söz ettiriyor.