Brad Pitt'ten canlı yayında Formula 1 muhabirine kötü muamele

Brad Pitt, ABD’de gerçekleştirilen Formula 1 Grand Prix yarışlarını yakından takip etti. Üç gün boyunca ön saflardan yarışları izleyen 58 yaşındaki Oscar’lı aktöre hayranlarının ve basının ilgisi yoğundu. Hayranlarına imza veren ve onlarla bol bol fotoğraf çektiren Amerikalı yıldızın bir basın mensubuna karşı tavrı, eleştiri oklarının hedefine konmasına neden oldu.
Pitt, yarışı canlı yayınlayan Sky Sports’un muhabiri Martin Brundle’a karşı soğuk tavrıyla dikkat çekti. Yarışlardan önce tanınmış yüzlerle yaptığı röportajlarla tanınan İngiliz gazeteci, canlı yayında Pitt ile konuşmaya çalıştı. 63 yaşındakiBrundle, Pitt’e, yarış sorusundan önce başrolde yer alacağı Formula 1 filmine dair soru sordu. Teksas eyaletinin Austin kentinde yapılan Formula 1 yarışının pazar günkü ayağında Pitt, “Teşekkürler dostum” diyerek muhabiri geçiştirmeye çalıştı.
Formula 1 hayranları, Pitt'in üç gün boyunca takım yöneticileri ve sürücülerle film araştırması yapmasından memnun değildi, ancak görünüşe göre Brundle'ın kim olduğunu anlamaması da hayranları öfkelendirdi.
Gazeteci Omid Scobie, Twitter’dan, “Brad Pitt F1 hakkında film yapıyor ama bu sporun sesi olan sport Martin Brundle’ın kim olduğunu bilmiyor” mesajını yazdı.
Bir başka Formula takipçisi, "Bir F1 filminde rol alan adam Martin Brundle ile konuşmak için 30 saniye bile ayırmıyor. Röportaj yapmak istemiyorsanız, alandan çıkın ve bunu yapan insanlara yol açın" diye seslendi.
Bir başkası da “Brad Pitt'in Martin Brundle ile konuşmak için bir dakika bile harcamak istememesinin mantığını anlamış değilim. İşte bu onun F1 filmini izleyecek olan F1 hayranlarıyla bağlantı kurma anıydı” diye yazdı.
Pitt’in üç gün süren Formula 1 yarışları ilgisi, yakın zamanda başrolde yer alacağı F1 filmiyle ilişkilendirdi. Filmin çekimlerine 2023 sezonunun ikinci yarısında başlanacak. Formula 1 şampiyonu İngiliz sporcu Lewis Hamilton da yapımcı olarak kadroda yer alacak.
Top Gun: Maverick filminin yönetmeni Joseph Kosinski'nin yönetmenliğini üstleneceği filmde Brad Pitt, emekli olan ancak sporun devlerine karşı bir çaylakla rekabet etmek için emekliliğinden geri dönen bir yarışçıyı canlandıracak.
İşte Brad Pitt'in üç günlük Formula 1 yarışı takibinden yansıyan kareleri…