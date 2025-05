"ÇOK ŞANSLIYIM"

Doğum gününü New York'ta arkadaşlarıyla kutlayan Hadid, partiden karelere "30 yaşında olduğum için çok şanslı hissediyorum! En inanılmaz insanlardan bazılarına anne, arkadaş, ortak, kız kardeş, iş arkadaşı olduğum için çok şanslıyım!! Geçen haftaki doğum günümde, her gün ve dünyanın dört bir yanından sizden gelen destek ve cesaret için çok şanslıyım. Yeni bir on yılı aldığım için minnettarım ve onur duyuyorum" notunu düştü.