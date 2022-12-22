Breaking Bad oyuncusu Aaron Paul soyadını ve oğlunun adını değiştirdi

Televizyon tarihinin efsane yapımlarından Breaking Bad dizisinin başrol oyuncusu Aaron Paul, hiç bilinmeyen ve telaffuzu zor olan soyadını ve oğlunun adını resmi olarak değiştirdi.

Breaking Bad oyuncusu Aaron Paul soyadını ve oğlunun adını değiştirdi - 1

Breaking Bad dizisiyle şöhreti yakalayan ve tam adı Aaron Paul Sturtevant olan ünlü oyuncu, soyadının telaffuz edilmesi çok zor olduğu için Hollywood'a girdiğinde ismini kısaltıp Aaron Paul şeklinde kullanmaya başladı.

Breaking Bad oyuncusu Aaron Paul soyadını ve oğlunun adını değiştirdi - 2

SOYADINI KULLANMIYORDU

2009'da Coachella'da tanıştıktan sonra 2013 yılında Lauren Parsekian ile dünyaevine giren Aaron Paul, geçtiğimiz ay soyadını resmi olarak değiştirmek için başvuruda bulundu.

Breaking Bad oyuncusu Aaron Paul soyadını ve oğlunun adını değiştirdi - 3

ARTIK SADECE 'PAUL'

TMZ'nin haberine göre, Aaron Paul'un kendisinin ve ailesinin resmi soyadlarını değiştirme dilekçesi onaylandı.

Breaking Bad oyuncusu Aaron Paul soyadını ve oğlunun adını değiştirdi - 4

OĞLUNUN ADI DA DEĞİŞTİ

Öte yandan oğluna doğumundan sonra Casper Emerson Paul adını veren Aaron Paul, oğlunun adını değiştirme talebinde de bulundu.

Breaking Bad oyuncusu Aaron Paul soyadını ve oğlunun adını değiştirdi - 5

Talebi kabul edilen Aaron Paul-Lauren Parsekian çiftinin 8 aylık bebeklerinin adı artık resmi olarak Ryden Caspian Paul olacak.

Breaking Bad oyuncusu Aaron Paul soyadını ve oğlunun adını değiştirdi - 6

HEYKELLERİ DİKİLDİ

Öte yandan 2008 ve 2013 yılları arası yayınlandığı dönemde büyük bir fenomen haline gelen Breaking Bad dizisinin karakterleri geçtiğimiz yaz ölümsüzleştirilmişti.

Breaking Bad oyuncusu Aaron Paul soyadını ve oğlunun adını değiştirdi - 7

Dizide Walter White’ı canlandıran Bryan Cranston ve Jesse Pinkmani canlandıran Aaron Paul’un heykeli dikilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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