Breaking Bad oyuncusu Aaron Paul soyadını ve oğlunun adını değiştirdi

Breaking Bad dizisiyle şöhreti yakalayan ve tam adı Aaron Paul Sturtevant olan ünlü oyuncu, soyadının telaffuz edilmesi çok zor olduğu için Hollywood'a girdiğinde ismini kısaltıp Aaron Paul şeklinde kullanmaya başladı.
2009'da Coachella'da tanıştıktan sonra 2013 yılında Lauren Parsekian ile dünyaevine giren Aaron Paul, geçtiğimiz ay soyadını resmi olarak değiştirmek için başvuruda bulundu.
TMZ'nin haberine göre, Aaron Paul'un kendisinin ve ailesinin resmi soyadlarını değiştirme dilekçesi onaylandı.
Öte yandan oğluna doğumundan sonra Casper Emerson Paul adını veren Aaron Paul, oğlunun adını değiştirme talebinde de bulundu.
Talebi kabul edilen Aaron Paul-Lauren Parsekian çiftinin 8 aylık bebeklerinin adı artık resmi olarak Ryden Caspian Paul olacak.
Öte yandan 2008 ve 2013 yılları arası yayınlandığı dönemde büyük bir fenomen haline gelen Breaking Bad dizisinin karakterleri geçtiğimiz yaz ölümsüzleştirilmişti.
Dizide Walter White’ı canlandıran Bryan Cranston ve Jesse Pinkman’i canlandıran Aaron Paul’un heykeli dikilmişti.