Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile Leonardo DiCaprio arasında iklim tartışması

Bolsonaro son olarak yaptığı açıklamada ise DiCaprio'nun Amazonlar'daki ormansızlaşmayla ilgili bir tweet'ine yanıt verdi. Bolsonaro, “Yine mi sen Leo? Bu gidişle, Brezilya’da dediğimiz gibi, en iyi seçim mesaj hattım olacaksın! Sana dünyaya ders vermeden önce yatından vazgeçmeni söyleyebilirim. Ama ilericileri bilirim. Siz tüm dünyayı değiştirmek isterken kendinizi asla değiştirmezsiniz"