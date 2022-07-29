Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile Leonardo DiCaprio arasında iklim tartışması

Haberler | 29.07.2022 - 17:21
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio arasındaki iklim tartışması devam ediyor.
Değişim için oy verme çağrısı yapan DiCaprio, geçtiğimiz aylarda Brezilyalı gençlere “Brezilya Amazon Ormanları’na ve iklim değişikliği açısından çok önemli olan diğer ekosistemlere ev sahipliği yapıyor. Orada olanlar hepimiz için önemli ve gençlerin oyu, sağlıklı bir gezegen için değişimi sağlamakta büyük rol oynuyor” diyerek seslendi.
Eleştirilerin hedefindeki Bolsonaro ise DiCaprio'ya tepki göstererek sosyal medyasında “Desteğin için teşekkürler, Leo! Her Brezilyalının oy vermesi gerçekten önemli. Halkımız Amazonlar’daki egemenliğimizin devamını isteyip istemediklerine ya da buranın yabancılara hizmet eden sahtekarlar tarafından mı yönetilmesini destekleyeceklerine karar verecek" mesajını yazdı.
Bolsonaro, DiCaprio'nun Brezilyalıları iklim yanlısı adaylara oy vermeye çağrıması üzerine ünlü oyuncuya çenesini kapalı tutması ve ülkesinin işlerine karışmamasını da söyledi.
Bolsonaro son olarak yaptığı açıklamada ise DiCaprio'nun Amazonlar'daki ormansızlaşmayla ilgili bir tweet'ine yanıt verdi. Bolsonaro, “Yine mi sen Leo? Bu gidişle, Brezilya’da dediğimiz gibi, en iyi seçim mesaj hattım olacaksın! Sana dünyaya ders vermeden önce yatından vazgeçmeni söyleyebilirim. Ama ilericileri bilirim. Siz tüm dünyayı değiştirmek isterken kendinizi asla değiştirmezsiniz"