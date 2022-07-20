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Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario verdiği kiloları geri aldı

Haberler | 20.07.2022 - 16:57

'Gerçek Ronaldo' olarak bilinen Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo Nazario, sevgilisi Celina ile İspanya'da tatilde görüntülendi. Aldığı kilolardan geçtiğimiz senelerde spor yaparak kurtulan Ronaldo'nun tekrar eski kilolarını aldığı görüldü.

Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario verdiği kiloları geri aldı - 1

'Gerçek Ronaldo' olarak anılan Ronaldo Luis Nazario de Lima, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle tatile çıktı. İspanya'nın Formentera adasında görüntülenen 45 yaşındaki emekli futbolcu, lüks bir yatta denize girerken görüntülendi.

Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario verdiği kiloları geri aldı - 2

2017'den beri birlikte olduğu Celina Locks ve 5 çocuğuyla lüks yatta tatiline devam eden La Liga kulübü Valladolid'in başkanı Ronaldo, fazla kilolarıyla dikkat çekti.

Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario verdiği kiloları geri aldı - 3

Geçtiğimiz senelerde aldığı aşırı kilolarla sık sık gündeme gelen Ronaldo, sıkı bir diyet ve antrenman programına başlayarak fazla kilolarından kurtulmuştu.

Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario verdiği kiloları geri aldı - 4

KİLOLAR GERİ GELDİ

Fakat Ronaldo'nun İspanya'daki tatilinde son çekilen fotoğrafları efsanenin verdiği kiloları geri aldığını gösterdi.

Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario verdiği kiloları geri aldı - 5

Ronaldo'nun özellikle göbeğindeki yağlanma dikkat çekti.

Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario verdiği kiloları geri aldı - 6

1999 ile 2003 yılları arasında Milene Domingues ile evli olan Ronaldo'nun bu birliktelikten 2000 yılında doğan Ronald Domingues Nazário de Lima adını verdikleri çocuğu oldu. 

Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario verdiği kiloları geri aldı - 7

Ronaldo'nun Daniella Cicarelli ile ikinci evliliği çok uzun sürmedi. Maria Beatriz Antony ile 2008 ile 2012 arasında süren üçüncü evliliğinden iki çocuğu oldu. 

Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario verdiği kiloları geri aldı - 8

Ronaldo'nun 2002'de Tokyo'da tanıştığı Brezilyalı garson Michele Umezu ile birlikteliğinden bir oğlu oldu. Dört çocuğun yeterli olduğunu düşünen Ronaldo, 2010'da vasektomi (bir doğum kontrol yöntemi) yaptırdığını duyurdu. 

Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario verdiği kiloları geri aldı - 9

Ronaldo'nun, ünlü bir Brezilyalı model olan Celina Locks ile uzun sürdir birlikteliği sürüyor.

Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario verdiği kiloları geri aldı - 10
Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario verdiği kiloları geri aldı - 11
Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario verdiği kiloları geri aldı - 12
Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario verdiği kiloları geri aldı - 13
Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario verdiği kiloları geri aldı - 14
Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario verdiği kiloları geri aldı - 15
Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario verdiği kiloları geri aldı - 16
Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario verdiği kiloları geri aldı - 17
Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario verdiği kiloları geri aldı - 18
Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario verdiği kiloları geri aldı - 19
Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario verdiği kiloları geri aldı - 20
Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario verdiği kiloları geri aldı - 21

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