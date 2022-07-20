Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario verdiği kiloları geri aldı

Haberler | 20.07.2022 - 16:57
'Gerçek Ronaldo' olarak anılan Ronaldo Luis Nazario de Lima, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle tatile çıktı. İspanya'nın Formentera adasında görüntülenen 45 yaşındaki emekli futbolcu, lüks bir yatta denize girerken görüntülendi.
2017'den beri birlikte olduğu Celina Locks ve 5 çocuğuyla lüks yatta tatiline devam eden La Liga kulübü Valladolid'in başkanı Ronaldo, fazla kilolarıyla dikkat çekti.
Geçtiğimiz senelerde aldığı aşırı kilolarla sık sık gündeme gelen Ronaldo, sıkı bir diyet ve antrenman programına başlayarak fazla kilolarından kurtulmuştu.
Fakat Ronaldo'nun İspanya'daki tatilinde son çekilen fotoğrafları efsanenin verdiği kiloları geri aldığını gösterdi.
Ronaldo'nun özellikle göbeğindeki yağlanma dikkat çekti.
1999 ile 2003 yılları arasında Milene Domingues ile evli olan Ronaldo'nun bu birliktelikten 2000 yılında doğan Ronald Domingues Nazário de Lima adını verdikleri çocuğu oldu.
Ronaldo'nun Daniella Cicarelli ile ikinci evliliği çok uzun sürmedi. Maria Beatriz Antony ile 2008 ile 2012 arasında süren üçüncü evliliğinden iki çocuğu oldu.
Ronaldo'nun 2002'de Tokyo'da tanıştığı Brezilyalı garson Michele Umezu ile birlikteliğinden bir oğlu oldu. Dört çocuğun yeterli olduğunu düşünen Ronaldo, 2010'da vasektomi (bir doğum kontrol yöntemi) yaptırdığını duyurdu.
Ronaldo'nun, ünlü bir Brezilyalı model olan Celina Locks ile uzun sürdir birlikteliği sürüyor.