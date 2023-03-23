Brezilyalı oyuncu Claudia Raia 56 yaşında anne oldu

"DOKTORUMA '55 YAŞINDAYIM' DEDİM"

Hamile olduğunu öğrenince doktorunun deli olduğunu düşündüğünü ve ona "55 yaşındayım" dediğini hatırlayan Raia, "Sonra test yaptı ve üç haftalıktan fazla hamile çıktım" dedi.