Brigitte Nielsen "Piyangoyu tutturdum" dediği beşinci çocuğuyla 60'ıncı yaşını kutladı

2006 yılında beşinci kocası Mattia Dessi (44) ile evlenen Nielsen, Hollywood’a Danimarka’dan transfer olmuştu. Modellik yaparak başladığı kariyerine yıldız bir oyuncu olarak devam eden Nielsen tam 5 kez evlendi, 5 kez de anne oldu.

Sylvester Stallone’la Rocky 5’te kamera karşısına geçip iki yıl da evli kalan Brigitte Nielsen, yıllar sonra serinin Devamı Creed II filminde eski eşiyle yeniden kamera karşısına geçmişti. Brigitte Nielsen, film çekimlerinde kızına hamile olduğunu herkesten sakladığını yıllar sonra itiraf etti.