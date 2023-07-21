Brigitte Nielsen "Piyangoyu tutturdum" dediği beşinci çocuğuyla 60'ıncı yaşını kutladı

54 yaşında beşinci çocuğunu dünyaya getirmesiyle hem şaşırtan hem de eleştirilen oyuncu Brigitte Nielsen, şimdi beş yaşında olan kızıyla 60'ıncı yaş gününü kutladı.

Brigitte Nielsen "Piyangoyu tutturdum" dediği beşinci çocuğuyla 60'ıncı yaşını kutladı - 1

54 yaşında hamile kalarak tüm dünyayı şaşırtan Slyvester Stallone'un eski eşi Brigitte Nielsen, artık beş yaşında olan kızıyla birlikte 60'ıncı yaş gününü kutladı.

Nielsen ve beş yaşındaki Frida’nın bir örnek elbiseleriyle el ele verdikleri pozlar ünlü yıldızın hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

N-LIFE HABERLERİ

Brigitte Nielsen "Piyangoyu tutturdum" dediği beşinci çocuğuyla 60'ıncı yaşını kutladı - 2

2006 yılında beşinci kocası Mattia Dessi (44) ile evlenen Nielsen, Hollywood’a Danimarka’dan transfer olmuştu. Modellik yaparak başladığı kariyerine yıldız bir oyuncu olarak devam eden Nielsen tam 5 kez evlendi, 5 kez de anne oldu.

Sylvester Stallone’la Rocky 5’te kamera karşısına geçip iki yıl da evli kalan Brigitte Nielsen, yıllar sonra serinin Devamı Creed II filminde eski eşiyle yeniden kamera karşısına geçmişti. Brigitte Nielsen, film çekimlerinde kızına hamile olduğunu herkesten sakladığını yıllar sonra itiraf etti.

Brigitte Nielsen "Piyangoyu tutturdum" dediği beşinci çocuğuyla 60'ıncı yaşını kutladı - 3

Yapılı fiziği ve canlandırdığı roller yüzünden “Amazon” lakabı takılan ünlü oyuncu, mutluluğu 2006’da evlendiği, kendisinden 15 yaş küçük İtalyan model Mattia Dessi'de buldu. Çiftin kızları Frida, 2018 yılının Haziran ayında doğdu.

Brigitte Nielsen "Piyangoyu tutturdum" dediği beşinci çocuğuyla 60'ıncı yaşını kutladı - 4

Brigitte Nielsen'in beşinci çocuğu olan Frida’yı 54 yaşında doğurması aylarca manşetlerden inmedi.

Önceki evliliklerinden dört yetişkin oğlu olan Nielsen’in hamile kalabilmek için çok uğraştığı ve yıllarca tüp bebek denemeleri yaptığı doğumdan sonra ortaya çıktı. İleri yaşta hamile kalıp çocuk dünyaya getirmesi çok eleştirilse de yıldız oyuncu eleştirilere kulak asmadı.

Brigitte Nielsen "Piyangoyu tutturdum" dediği beşinci çocuğuyla 60'ıncı yaşını kutladı - 5

Nielsen, 2019’da Guardian gazetesine verdiği röportajda, bir bebek sahibi olabilmek için nasıl sürekli tüp bebek denemeleri yaptığını açıklarken, “Çocuk sahibi olmayı o kadar çok istemiştim ki tüp bebek için kullanılabilecek embriyo kalmayana kadar denemeye niyetliydim. Birinin bu piyangoyu kazanması gerekiyordu" ifadesini kullanmıştı.

Brigitte Nielsen "Piyangoyu tutturdum" dediği beşinci çocuğuyla 60'ıncı yaşını kutladı - 6

Brigitte Nielsen, evlendikten 2 yıl sonra 2008'de bir dizi estetik operasyon geçirip görünümünü değiştirmiş, bunu da genç eşine genç görünebilmek için yaptığını açık yüreklilikle itiraf etmişti.

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