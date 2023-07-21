Brigitte Nielsen "Piyangoyu tutturdum" dediği beşinci çocuğuyla 60'ıncı yaşını kutladı
54 yaşında beşinci çocuğunu dünyaya getirmesiyle hem şaşırtan hem de eleştirilen oyuncu Brigitte Nielsen, şimdi beş yaşında olan kızıyla 60'ıncı yaş gününü kutladı.
54 yaşında hamile kalarak tüm dünyayı şaşırtan Slyvester Stallone'un eski eşi Brigitte Nielsen, artık beş yaşında olan kızıyla birlikte 60'ıncı yaş gününü kutladı.
Nielsen ve beş yaşındaki Frida’nın bir örnek elbiseleriyle el ele verdikleri pozlar ünlü yıldızın hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.