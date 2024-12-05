Britney Spears ABD'yi terk etti: Bana çok zalimce davrandılar
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Britney Spears da ABD'yi terk eden yıldızlar arasına katıldı.
14 AYLIK EVLİLİK BİTTİ
Skandallarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Britney Spears, 2 Aralık'ta 43 yaşına bastı. Doğum gününü kutlayan Spears, aynı gün Sam Asghari'den resmen boşandı. 7 ay önce Asghari ile yollarını ayırdığını duyuran Spears, artık bekar!
Ünlü şarkıcı, doğum gününde ABD'yi terk ettiğini açıkladı.