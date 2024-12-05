Britney Spears ABD'yi terk etti: Bana çok zalimce davrandılar

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Britney Spears da ABD'yi terk eden yıldızlar arasına katıldı.

Britney Spears ABD'yi terk etti: Bana çok zalimce davrandılar - 1

14 AYLIK EVLİLİK BİTTİ

Skandallarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Britney Spears, 2 Aralık'ta 43 yaşına bastı. Doğum gününü kutlayan Spears, aynı gün Sam Asghari'den resmen boşandı. 7 ay önce Asghari ile yollarını ayırdığını duyuran Spears, artık bekar!

Ünlü şarkıcı, doğum gününde ABD'yi terk ettiğini açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Britney Spears ABD'yi terk etti: Bana çok zalimce davrandılar - 2

Instagram hesabından açıklama yapan yıldız artık Meksika'da yaşıyor.

Britney Spears ABD'yi terk etti: Bana çok zalimce davrandılar - 3

NEDEN AMERİKA'YI TERK ETTİ?

Şarkıcı, ülkeyi terk etme sebebiyle ilgili ise "Paparazzilerin yüzümü sanki beyaz maske takıyormuşum gibi göstermesi gerçekten duygularımı incitiyor. Bana hiç benzemiyor. Bana karşı her zaman inanılmaz derecede zalim oldular. Paparazziler ve fotoğraflar ve beni bazılarında tasvir etme biçimleri..." ifadelerini kulandı.

Britney Spears ABD'yi terk etti: Bana çok zalimce davrandılar - 4

Spears, muamelenin "son derece kötü ve zalimce" olduğunu belirtti ve "Bu yüzden Meksika'ya taşındım" diye ekledi.

Britney Spears ABD'yi terk etti: Bana çok zalimce davrandılar - 5

O DA GİDİYOR!

Son dönemde "Babygirl" filmiyle gündemde olan Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman da iddialara göre ABD'den taşınma kararı aldı.

Daily Mail'in haberine göre, Nicole Kidman ve eşi Keith Urban, çok zor bir yılın ardından memleketleri Avustralya'ya geri dönmeyi planlıyor.

Britney Spears ABD'yi terk etti: Bana çok zalimce davrandılar - 6

HANGİ İSİMLER TAŞINMA KARARI ALDI?

Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde, Trump Florida'da yaptığı konuşmada zaferini ilan etti. Hollywood'un bazı ünlü isimlerinin, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ABD'den taşınma kararı aldığı ortaya çıktı. 

Son aylarda çok sayıda yıldız, siyasi ortam, kürtaj hakları ve silahlı şiddet olayları nedeniyle İngiltere'ye taşındı. 

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Britney Spears ABD'yi terk etti: Bana çok zalimce davrandılar - 7

Öte yandan TMZ tarafından elde edilen belgelere göre, 2022'de dünyaevine giren ikili, evlenmeden önce evlilik sözleşmesi imzaladığı için 30 yaşındaki Asghari'nin hiçbir şey almadığı belirtildi.

TMZ, Asghari'nin 14 aylık evliliğinin neredeyse "hiçbir şeyle bittiğini" bildirdi.  Spears'ın, boşanma sürecinde Asghari'nin kirasını birkaç ay boyunca ödediği biliniyor. Ağustos 2023'te Asghari, Britney Spears'a boşanma davası açtı ve ayrılığın nedeni olarak "şiddetli geçimsizlik"i gösterdi.

Britney Spears ABD'yi terk etti: Bana çok zalimce davrandılar - 8

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabında "Bekarım" diyerek paylaşım yapmış ve "Yaşadığım müddetçe başka bir erkekle birlikte olmayacağım!" diye eklemişti.

Britney Spears ABD'yi terk etti: Bana çok zalimce davrandılar - 9

HAYATI FİLM OLUYOR

Öte yandan, Spears'ın hayatı film oluyor. Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın"ın yayın haklarını alan Universal Pictures, filmin yapımcılığını üstlenecek.

Filmin yönetmen koltuğunda ise Jon M. Chu oturacak.

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