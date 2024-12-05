Britney Spears ABD'yi terk etti: Bana çok zalimce davrandılar

NEDEN AMERİKA'YI TERK ETTİ?

Şarkıcı, ülkeyi terk etme sebebiyle ilgili ise "Paparazzilerin yüzümü sanki beyaz maske takıyormuşum gibi göstermesi gerçekten duygularımı incitiyor. Bana hiç benzemiyor. Bana karşı her zaman inanılmaz derecede zalim oldular. Paparazziler ve fotoğraflar ve beni bazılarında tasvir etme biçimleri..." ifadelerini kulandı.