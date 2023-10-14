Britney Spears anı kitabını seslendirecek oyuncuyu buldu
Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın" (The Woman in Me) okurla buluşmaya hazır. Anılarını sesli kitap olarak da piyasaya çıkaracak olan Spears'ın bir ünlüye kitabını seslendirmesi için teklif götürdüğü ancak reddedildiği ortaya çıkmıştı. Şarkıcı, yeni bir oyuncu ile anlaştı.
Hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmeyen ünlü pop yıldızı Britney Spears, anılarını "Woman In Me" (İçimdeki Kadın) adlı kitapta topluyor. Ön siparişin verilebildiği kitap, 24 Ekim'de piyasaya çıkacak.