Britney Spears anı kitabını seslendirecek oyuncuyu buldu

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın" (The Woman in Me) okurla buluşmaya hazır. Anılarını sesli kitap olarak da piyasaya çıkaracak olan Spears'ın bir ünlüye kitabını seslendirmesi için teklif götürdüğü ancak reddedildiği ortaya çıkmıştı. Şarkıcı, yeni bir oyuncu ile anlaştı.

Britney Spears anı kitabını seslendirecek oyuncuyu buldu - 1

Hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmeyen ünlü pop yıldızı Britney Spears, anılarını "Woman In Me" (İçimdeki Kadın) adlı kitapta topluyor. Ön siparişin verilebildiği kitap, 24 Ekim'de piyasaya çıkacak.

N-LIFE HABERLERİ

Britney Spears anı kitabını seslendirecek oyuncuyu buldu - 2

"İçimdeki Kadın"ın aynı zamanda sesli kitabının da çıkması planlanıyor. TMZ'nin haberine göre, Spears kitabının bir bölümünün seslendirmesini yaptı. Ancak yıldız, ailesiyle ilgili kısımları seslendirmek istemedi. Spears'a yakın kaynaklar "Hikayesini tekrar anlatmak onun için çok acı verici" ifadelerini kullandı. Bu nedenle kitabı seslendirmesi için bir başka isim arayışı başladı.

Britney Spears anı kitabını seslendirecek oyuncuyu buldu - 3

TEKLİFİNİ REDDETTİ

Spears'a yakın kaynaklar "Hikayesini tekrar anlatmak onun için çok acı verici" ifadelerini kullandı. Bu nedenle kitabı seslendirmesi için bir başka isim arayışı başladı. İddialara göre, Legally Blonde filmiyle şöhrete kavuşan aktris Reese Witherspoon'a teklif gitti. Ancak Witherspoon'un bu teklifi reddettiği ortaya çıktı.

Britney Spears anı kitabını seslendirecek oyuncuyu buldu - 4

Brokeback Mountain, Zindan Adası ve Manchester By the Sea gibi yapımlarda rol alan ünlü Amerikalı oyuncu Michelle Williams'ın Spears'ın kitabını seslendireceği açıklandı.

Britney Spears anı kitabını seslendirecek oyuncuyu buldu - 5

5 kere Oscar'a aday gösterilen oyuncu, yıldızın anı kitabındaki bazı bölümleri seslendirecek.

Britney Spears anı kitabını seslendirecek oyuncuyu buldu - 6

Spears, Williams ile ilgili "Sesli kitabın çok küçük bir kısmını ben okuyacağım. Geri kalanını okuyacak olan inanılmaz Michelle Williams'a çok minnettarım" dedi.

Britney Spears anı kitabını seslendirecek oyuncuyu buldu - 7

Williams da "Britney'nin yanındayım" diyerek kitabı seslendirmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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