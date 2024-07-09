Britney Spears: Bir daha hiçbir erkeği hayatıma almayacağım
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Britney Spears geçtiğimiz aylarda Sam Asghari ile yollarını ayırmıştı. Daha sonra yeni bir aşka yelken açan yıldız, hayatında kimsenin olmadığını söyledi.
Skandallarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Britney Spears'ın geçtiğimiz aylarda kaldığı bir otelde sinir krizi geçirdiği iddia edilmişti.
SEVGİLİSİYLE KAVGA ETTİĞİ İDDİASI
Eski sevgilisi Paul Richard Soliz ile kavga eden şarkıcının durumunun iyi olmadığı ve şarkıcı için ambulans çağrıldığı bildirildi. Şarkıcı yalın ayak bir şekilde, elinde battaniye ile otelin kapısında görüntülendi.
42 yaşındaki Spears konuyla ilgil sosyal medya hesabında açıklama yaptı ve kavga iddialarını reddetti.