Britney Spears: Bir daha hiçbir erkeği hayatıma almayacağım

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Britney Spears geçtiğimiz aylarda Sam Asghari ile yollarını ayırmıştı. Daha sonra yeni bir aşka yelken açan yıldız, hayatında kimsenin olmadığını söyledi.

Britney Spears: Bir daha hiçbir erkeği hayatıma almayacağım - 1

Skandallarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Britney Spears'ın geçtiğimiz aylarda kaldığı bir otelde sinir krizi geçirdiği iddia edilmişti.

SEVGİLİSİYLE KAVGA ETTİĞİ İDDİASI

Eski sevgilisi Paul Richard Soliz ile kavga eden şarkıcının durumunun iyi olmadığı ve şarkıcı için ambulans çağrıldığı bildirildi. Şarkıcı yalın ayak bir şekilde, elinde battaniye ile otelin kapısında görüntülendi.

42 yaşındaki Spears konuyla ilgil sosyal medya hesabında açıklama yaptı ve kavga iddialarını reddetti.

N-LIFE HABERLERİ

Britney Spears: Bir daha hiçbir erkeği hayatıma almayacağım - 2

"BEKARIM" 

Ünlü şarkıcı son olarak sosya medya hesabında  "Bekarım" diyerek paylaşım yaptı ve daha sonra bu paylaşımı sildi.

Ardından şarkıcı "Yaşadığım müddetçe başka bir erkekle birlikte olmayacağım!" dedi.

Britney Spears: Bir daha hiçbir erkeği hayatıma almayacağım - 3

ANLAŞMAYA VARDILAR

Öte yandan, Spears ve Sam Asghari 14 aylık evliliğin ardından boşanma kararı almıştı. Spears ile 30 yaşındaki model Asghari, ayrılık açıklamasından 9 ay sonra anlaşmaya vardı.
TMZ'nin haberine göre, çifti evlilik sözleşmesinin şartlarına uygun bir şekilde boşanıyor.

Anlaşmanın ayrıntıları henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak iddialara göre, pop yıldızı, Asghari'nin kirasını ödüyor.

Britney Spears: Bir daha hiçbir erkeği hayatıma almayacağım - 4

Mahkeme belgelerine göre, Sam Asghari resmi ayrılık günlerinin birinci evlilik yıl dönümlerinden birkaç hafta sonra olduğunu belirtti.

Asghari ayrılık kararıyla ilgili "6 yıllık sevgi ve bağlılığın ardından eşim ve ben yolculuğumuza ayrı bir şekilde devam etmeye karar verdik. Birbirimize hep sevgi ve saygı duyacağız. Onun için en iyisini diliyorum. Olur böyle şeyler!" ifadelerini kullanmıştı.

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