Britney Spears: Bu kitabı bitirmek için çok terapi gördüm

HAYATININ KONTROLÜNÜ ELİNE ALDI

Britney Spears, babası Jamie Spears'ın 2009’da başlayan vasiliğinin son bulması için uzun süre hukuki mücadele vermiş, mahkemede, hayatının kontrolünü eline almak istediğiyle ilgili sözleri büyük yankı uyandırmıştı. Ünlü şarkıcı, 2021'de çıktığı mahkemde, Jamie Spears'ın 13 yıldır süren vasiliğine ilişkin konuşurken, moralini bozan ve kendisini köleleştirilmiş hissetmesine neden olan bu 'duygusal istismar'ın sona ermesini istediğini belirtmişti.



Şimdi 41 yaşında olan iki çocuk annesi şarkıcının finansal ve kişisel hayatının kontrolü, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından tamamen babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti.