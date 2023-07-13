Britney Spears: Bu kitabı bitirmek için çok terapi gördüm

Anılarını "İçimdeki Kadın" (The Woman in Me) adıyla kitaplaştıran Britney Spears, "Bu kitabı bitirmek için çok terapi gördüm" ifadesini kullandı.

Britney Spears: Bu kitabı bitirmek için çok terapi gördüm - 1

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın" (The Woman in Me) okurla buluşmaya hazır. Ön siparişin verilebildiği kitap, 24 Ekim'de piyasaya çıkacak.

41 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, anı kitabının çıkacağı haberinin ardından ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.

Spears, yayınladığı videoda, "Kitabımı bitirdim, yakında çıkıyor. Bu kitap için çok çalıştım. Kitabı bitirmek için çok fazla terapi gördüm. Umarım seversiniz" ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

Britney Spears: Bu kitabı bitirmek için çok terapi gördüm - 2

"YILIN YAYINCILIK OLAYI OLACAK"

Yayıncı Gallery Books'tan Jennifer Bergstrom, ünlü şarkıcının anı kitabının bittiğini şu ifadelerle duyurmuştu:

"Britney'nin mahkemedeki inandırıcı ifadesi dünyayı sarstı, yasaları değiştirdi, onun ilham verici gücünü ve cesaretini gösterdi. Anılarının da benzer bir etki yaratacağından ve yılın yayıncılık olayı olacağından hiç şüphem yok. Sonunda hikayesini paylaşmasına yardım etmekten daha fazla gurur duyamazdık."

Britney Spears: Bu kitabı bitirmek için çok terapi gördüm - 3

Kitabın tanıtımında, pop müzik tarihinin en büyük sanatçılarından birinin özündeki inanılmaz yolculuğunu ve gücünü ilk kez ortaya çıkardığı vurgulanıyor.

Woman In Me (İçimdeki Kadın) aynı zamanda "Özgürlük, şöhret, annelik, hayatta kalma, inanç ve umut hakkında cesur ve şaşırtıcı derecede dokunaklı bir hikaye" olarak tanımlanıyor.

Britney Spears: Bu kitabı bitirmek için çok terapi gördüm - 4

HAYATININ KONTROLÜNÜ ELİNE ALDI

Britney Spears, babası Jamie Spears'ın 2009’da başlayan vasiliğinin son bulması için uzun süre hukuki mücadele vermiş, mahkemede, hayatının kontrolünü eline almak istediğiyle ilgili sözleri büyük yankı uyandırmıştı. Ünlü şarkıcı, 2021'de çıktığı mahkemde, Jamie Spears'ın 13 yıldır süren vasiliğine ilişkin konuşurken, moralini bozan ve kendisini köleleştirilmiş hissetmesine neden olan bu 'duygusal istismar'ın sona ermesini istediğini belirtmişti.

Şimdi 41 yaşında olan iki çocuk annesi şarkıcının finansal ve kişisel hayatının kontrolü, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından tamamen babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti.

Britney Spears: Bu kitabı bitirmek için çok terapi gördüm - 5

Bu kapsamda babası Jamie Spears'ın tüm turneleri, buradan elde ettiği kazançları, evlenip evlenmemesi ve hatta sosyal medyadaki paylaşımlarını bile babasının kontrol ettiği belirtiliyordu.

Spears sonunda Kasım 2021'de babasının mali ve kişisel işlerini kontrol etmeye yönelik 13 yıllık vasiliğinin kaldırılmasını sağlamıştı.

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