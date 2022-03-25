Britney Spears: Çirkin, sinirli ve kötü hissettim

"BİR DAHA HİÇ DOKTORA GİTMEDİM"

Los Angeles’ta yaşayan şarkıcı paylaşımında, bir dönem göğüslerini büyütmeyi düşündüğünü belirtti. "6 ayda 3 kilo kaybettim ve göğüslerim çok küçüldü” açıklamasında bulunan şarkıcı, doktora gittiğini ama çok beklediğini bu nedenle bir daha hiç doktora gitmediğini belirtti.