Galeri

Britney Spears çocuklarının onunla neden görüşmek istemediğini açıkladı

Haberler | 13.08.2022 - 10:10 - Son Güncelleme : 13.08.2022 - 17:32

Eski eşi Kevin Federline'nin çocuklarının bir süredir anneleriyle görüşmediği ve Spears’ın düğününe katılmak istemediğine dair ifadelerinden sonra açıklama yapan ünlü pop yıldızı Britney Spears, çocuklarının kendisiyle neden görüşmediğini açıkladı.

Britney Spears çocuklarının onunla neden görüşmek istemediğini açıkladı - 1

'ın eski eşi Kevin Federline, iki çocuğunun da annelerini görmek istemediğini ve düğüne gitmemeyi tercih ettiklerini belirtmişti. Spears, çocuklarının onu neden görmek istemediğini açıkladı.

Britney Spears çocuklarının onunla neden görüşmek istemediğini açıkladı - 2

DUA EDİYORLAR

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan yıldız, çocuklarıyla bir araya gelerek ‘dini etkinlik’ yaptıklarını ve bir dua kitabından iki ya da üç sayfa okuduklarını belirtti.

Britney Spears çocuklarının onunla neden görüşmek istemediğini açıkladı - 3

"BU YÜZDEN BURAYA GELMEYİ BIRAKTILAR”

Çocuklarını bu konularda yönlendirmeye çalıştığını belirten şarkıcı, “Belki de bu yüzden buraya gelmeyi bıraktılar” dedi.

Britney Spears çocuklarının onunla neden görüşmek istemediğini açıkladı - 4

"BENİ SEVMELERİNİ O KADAR ÇOK İSTEDİM Kİ"

Şarkıcı paylaşımında “Beni sevmelerini o kadar çok istedim ki belki de abartmış olabilirim” dedi. Çocuklarının evine daha az geleceklerini söylediklerini ve bunu eski eşiyle de paylaştığını belirtti.

Britney Spears çocuklarının onunla neden görüşmek istemediğini açıkladı - 5

GİZLİ VİDEO PAYLAŞTI

Spears’ın bu paylaşımından sonra eski eşi Federline, bir dizi video yayınladı. Şarkıcının haberi olmadan çekilen videolarda Spears’ın çocuklarıyla sert bir tonda konuşması dikkat çekti. Federline videoyu paylaşırken “Umarım çocuklarımız büyüyünce bundan daha iyi olurlar” dedi.

Spears, bu videonun ardından kendi paylaşımını sildi.

Britney Spears çocuklarının onunla neden görüşmek istemediğini açıkladı - 6

Spears ve eski eşi arasındaki tartışma Federline'nin verdiği bir röportajla başlamıştı. Federline, annelerini ziyaret eden çocukların tanık olduğu bazı şeylerden rahatsız olduğunu dile getirmişti. Spears’ın düğününe gitmeyen çocuklar için ise “Anneleri için çok mutlular ama bir süredir görüşmedikleri için gitmemeyi tercih ettiler” demişti.

Britney Spears çocuklarının onunla neden görüşmek istemediğini açıkladı - 7

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINI ELEŞTİRDİ

Şarkıcının sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yorum yapan Federline “Onlara açıklamaya çalışıyorum. Belki de bu onun kendini ifade etme şeklidir diyorum. Ama onun hareketleri çocukları etkiliyor. Liseye giden bir genç olmak şu an nasıldır tahmin bile edemiyorum” ifadelerini kullandı.

Britney Spears çocuklarının onunla neden görüşmek istemediğini açıkladı - 8

DÜĞÜNÜ BASAN EŞ TUTUKLANDI

Öte yandan, Spears'ın Sam Asghari ile evlendiği sırada düğünü basan eski eşi Jason Alexander tutuklandı.

Britney Spears çocuklarının onunla neden görüşmek istemediğini açıkladı - 9

SUÇLU BULUNDU

Yıldızın 2004 yılında sürpriz bir şekilde evlendiği ve yalnızca 55 saat evli kaldığı Alexander, izinsiz bir şekilde düğüne girmeye çalışmasından dolayı suçlu bulundu. Alexander 9 Kasım’da mahkemeye çıkacak.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER