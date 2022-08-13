Britney Spears çocuklarının onunla neden görüşmek istemediğini açıkladı

Spears ve eski eşi arasındaki tartışma Federline'nin verdiği bir röportajla başlamıştı. Federline, annelerini ziyaret eden çocukların tanık olduğu bazı şeylerden rahatsız olduğunu dile getirmişti. Spears’ın düğününe gitmeyen çocuklar için ise “Anneleri için çok mutlular ama bir süredir görüşmedikleri için gitmemeyi tercih ettiler” demişti.