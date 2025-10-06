Britney Spears merdivenden düştü: Korkunçtu

HAYATI FİLM OLUYOR
Öte yandan, Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın"ın satış rekoru kırmasınından ardından pop yıldızının yaşamı beyazperdeye taşınıyor.
Universal Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmeni belli oldu. "Wicked" filminin yönetmeni Jon M. Chu, Spears'ın hayatını konu alan filmi yönetecek. Marc Platt ise filmin yapımcılığını üstlenecek.
Pop yıldızı konuyla ilgili sosyal medya hesabından "gizli bir proje" üzerinde çalıştığını ve en sevdiği filmleri yapan Platt ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.