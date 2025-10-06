Britney Spears merdivenden düştü: Korkunçtu

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Britney Spears, merdivenden düştüğünü ve dizinin sakatlandığını duyurdu.

Skandallarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Britney Spears, son paylaşımıyla hayranlarını korkuttu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık dans ederken videolar yayınlayan Britney Spears, son paylaşımında merdivenden düştüğünü açıkladı.

Kevin Federline ile evliliğinden  Sean Preston ve Jayden James adında iki çocuğu olan ünlü şarkıcı, oğullarının ziyareti sonrası yine objektif karşısına geçti.

Oğullarının Maui'ye döndüğünü belirten 43 yaşındaki ünlü isim "Arkadaşımın evinde merdivenden düştüm. Berbat bir şeydi" dedi.

Britney Spears, sözlerine "Korkunçtu... ara sıra çıkıyor, kırık mı bilmiyorum ama şimdilik yerine oturmuş durumda" diye devam etti.

Parlak mini bir elbiseyle dans eden Spears'ın dizindeki bandaja rağmen topuklu ayakkabı giymesi de dikkatlerden kaçmadı.

HAYATI FİLM OLUYOR

Öte yandan, Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın"ın satış rekoru kırmasınından ardından pop yıldızının yaşamı beyazperdeye taşınıyor.

Universal Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmeni belli oldu. "Wicked" filminin yönetmeni Jon M. Chu, Spears'ın hayatını konu alan filmi yönetecek. Marc Platt ise filmin yapımcılığını üstlenecek.

Pop yıldızı konuyla ilgili sosyal medya hesabından "gizli bir proje" üzerinde çalıştığını ve en sevdiği filmleri yapan Platt ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

