Britney Spears 'mucize bebeğini' kaybetti

Haberler - NTV | 15.05.2022 - 10:31 - Son Güncelleme : 15.05.2022 - 10:44

Pop müziğin sevilen ismi Britney Spears, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğini kaybettiğini açıkladı. Nişanlısı Sam Asghari ile ilk bebeklerini bekleyen şarkıcı, ‘mucize bebeklerini’ kaybettiklerini ama ailesini büyütmeye devam edeceklerini belirtti.

Britney Spears 'mucize bebeğini' kaybetti - 1

Yaklaşık bir ay önce hamile olduğunu duyuran ünlü müzisyen , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Britney Spears 'mucize bebeğini' kaybetti - 2

‘Mucize bebeğini’ kaybettiğini dile getiren 40 yaşındaki şarkıcı, hayranlarıyla üzüntüsünü paylaştı.

Britney Spears 'mucize bebeğini' kaybetti - 3

HAMİLELİĞİN İLK DÖNEMLERİYDİ

“Mucize bebeğimizi kaybettiğimizi açıklamak bizim için çok üzücü” diyen Spears, hamileliğin erken döneminde yaşadığı kayıp için çok üzgün olduğunu belirtti.

Britney Spears 'mucize bebeğini' kaybetti - 4

AİLESİNİ BÜYÜTECEK

“Her ebeveyn için çok kahredici bir durum” açıklamasında bulunan şarkıcı ailesini büyütmeye devam edeceğini belirtti.

Britney Spears 'mucize bebeğini' kaybetti - 5

MAHREMİYET RİCASI

Spears paylaşımında “Tüm desteğiniz için çok minnetarız. Bu zor zamanlarda mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz” dedi.

Britney Spears 'mucize bebeğini' kaybetti - 6

NİŞANLISINDAN DESTEK

Spears’ın gönderisine yorum yapan nişanlısı Sam Asghari “Yakında bir mucizemiz olacak” ifadelerini kullandı.

Britney Spears 'mucize bebeğini' kaybetti - 7

HAMİLE OLDUĞUNU FARK ETMİŞTİ

Nişanlısıyla çıktığı tatil esnasında kilo aldığını fark eden Spears, ilk başta yediklerinden dolayı karnının şiştiğini düşünse de hamilelik testi yaparak gerçekten hamile olduğunu öğrenmişti.

Britney Spears 'mucize bebeğini' kaybetti - 8

Spears’ın Kevin Federline ile evliliğinden Sean (16) ve Jaden (15) adında iki çocuğu bulunuyor.

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