Britney Spears 'mucize bebeğini' kaybetti

Haberler - NTV | 15.05.2022 - 10:31 - Son Güncelleme : 15.05.2022 - 10:44
Yaklaşık bir ay önce hamile olduğunu duyuran ünlü müzisyen Britney Spears, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğini kaybettiğini açıkladı.
‘Mucize bebeğini’ kaybettiğini dile getiren 40 yaşındaki şarkıcı, hayranlarıyla üzüntüsünü paylaştı.
“Mucize bebeğimizi kaybettiğimizi açıklamak bizim için çok üzücü” diyen Spears, hamileliğin erken döneminde yaşadığı kayıp için çok üzgün olduğunu belirtti.
“Her ebeveyn için çok kahredici bir durum” açıklamasında bulunan şarkıcı ailesini büyütmeye devam edeceğini belirtti.
Spears paylaşımında “Tüm desteğiniz için çok minnetarız. Bu zor zamanlarda mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz” dedi.
Spears’ın gönderisine yorum yapan nişanlısı Sam Asghari “Yakında bir mucizemiz olacak” ifadelerini kullandı.
Nişanlısıyla çıktığı tatil esnasında kilo aldığını fark eden Spears, ilk başta yediklerinden dolayı karnının şiştiğini düşünse de hamilelik testi yaparak gerçekten hamile olduğunu öğrenmişti.
Spears’ın Kevin Federline ile evliliğinden Sean (16) ve Jaden (15) adında iki çocuğu bulunuyor.