Britney Spears üçüncü çocuğuna hamile

Haberler - ntv.com.tr | 12.04.2022 - 09:52 - Son Güncelleme : 12.04.2022 - 09:56

Ünlü pop yıldızı Britney Spears, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Sam Asghari ile bebek beklediklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Britney Spears üçüncü çocuğuna hamile - 1

Son dönemde babasıyla yaşadığı hukuki süreçle gündeme gelen pop müziğin ünlü ismi , sosyal medya hesabından hayranlarını sevindiren bir haber paylaştı.

Britney Spears üçüncü çocuğuna hamile - 2

40 yaşındaki şarkıcı, 28 yaşındaki nişanlısı Sam Asghari ile bebek beklediklerini açıkladı. 

Nişanlısıyla çıktığı tatil esnasında kilo aldığını fark eden Spears, ilk başta yediklerinden dolayı karnının şiştiğini düşünse de hamilelik testi yaparak gerçekten hamile olduğunu öğrendi.

Britney Spears üçüncü çocuğuna hamile - 3

Paylaşımında Asghari için ‘eşim’ ifadesini kullanan yıldız, evlilik söylentilerini artırdı.

Britney Spears üçüncü çocuğuna hamile - 4

Spears’ın Kevin Federline ile evliliğinden Sean (16) ve Jaden (15) adında iki çocuğu bulunuyor.

Britney Spears üçüncü çocuğuna hamile - 5

Geçtiğimiz yıl babasının vasiliği altında iken tüm özgürlüklerinin kısıtlandığını paylaşan yıldız, çocuk sahibi olmasına dahi izin verilmediğini paylaşmıştı. Babasının vasiliği altında geçen 14 yıl sonra Spears, 2021 kasım ayında hem maddi hem de manevi özgürlüğüne kavuştu.

Britney Spears üçüncü çocuğuna hamile - 6

Babasına karşı verdiği yasal mücadeleler sonrası artık daha pozitif bir ruh hali içinde olduğunu belirten şarkıcı, hayatını konu olacak bir kitap yazıyor.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER