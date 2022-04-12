Britney Spears üçüncü çocuğuna hamile

Geçtiğimiz yıl babasının vasiliği altında iken tüm özgürlüklerinin kısıtlandığını paylaşan yıldız, çocuk sahibi olmasına dahi izin verilmediğini paylaşmıştı. Babasının vasiliği altında geçen 14 yıl sonra Spears, 2021 kasım ayında hem maddi hem de manevi özgürlüğüne kavuştu.