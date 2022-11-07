Britney Spears: Victoria hastalığına yakalandım

“Sinir hasarı vücudun bir kısmında uyuşma yapıyor” diyen Spears, “Haftada üç kez uykumdan ellerimini tamamen uyuşması nedeniyle uyanıyorum. Sinirler çok küçük ve batıyor gibi hissettiriyor ve vücudumun sağ tarafında iğnelenme oluyor. Boynuma kadar fırlıyor ve en çok acıtan kısım şakağım. Acılı ve ağrılı” ifadesini kullandı.

Spears’ın ayrıca, “O yerden çıktığımdan beri son üç yıldır hafif bilinçsiz vaziyetteyim. Yüzleşemedim” sözleri, 2019’da psikolojik sorunları nedeniyle rehabilitasyon merkezinde tedavi görmesine bir gönderme olarak yorumlandı.