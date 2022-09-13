Britney Spears yaşadığı travmalardan sonra bir daha sahneye çıkamayacağını söyledi

SPEARS'I ÖVDÜ

En son 2016’da Glory adlı albümünü çıkaran ve 2020’de de albümün ‘deluxe’ versiyonunu yayınlayan Spears hakkında konuşan Elton John, şarkıcıdan övgü dolu sözlerle bahsetti.



Elton, şarkıyı kaydetmek için stüdyoyaya gelen Spears’ın harika bir iş çıkardığını söyledi. John “Herkes o artık şarkı söyleyemez dedi ama ben onun inanılmaz olduğunu düşünüyorum. Ve şarkı söylemeye başladığında çok heyecanlandım” dedi.