Britney Spears yaşadığı travmalardan sonra bir daha sahneye çıkamayacağını söyledi

Haberler - ntv.com.tr | 13.09.2022 - 13:55 - Son Güncelleme : 13.09.2022 - 14:00
Son albümünü 2016 yılında piyasaya süren ünlü pop şarkıcı Britney Spears, Elton John düeti 'Hold Me Closer'un müzik listelerinde yükselişinin ardından hayranlarına üzücü bir haber verdi.
Babasının vasiliği altında geçen 13 senenin ardından ‘travma’ yaşadığını paylaşan yıldız, müzik kariyeriyle ilgili açıklama yaptı. Spears “Muhtemelen bir daha sahneye çıkmayacağım” dedi.
2008-2021 yılları arasında müzik videolarında yaratıcılığını kullanmasına izin verilmediğini paylaşan 40 yaşındaki şarkıcı, performansları esnasında çekilen fotoğraflardan ve dansçı sayısından memnun olmadığını da dile getirdi.
Şarkıcı “Hayat boyu travma yaşacağım. Bu konuda çok sinirliyim. Muhtemelen bir daha sahneye çıkmayacağım çünkü çok inançıyımdır ve davamda haklıyım” dedi.
Spears son dönemde eski eşi Kevin Federline’nin çocuklarıyla görüşmediğine dair yaptığı çarpıcı yorumlarla gündeme gelmişti. Eski eşi Kevin Federline, 16 yaşında Preston ve 15 yaşında Jayden adlarında iki oğlunun annelerini görmek istemediğini ve düğününe gitmemeyi tercih ettiklerini açıklamıştı.
Çocuklarının bir süredir anneleriyle görüşmediğini söyleyen Federline, “Anneleri için çok mutlular ama bir süredir görüşmedikleri için düğüne gitmemeyi tercih ettiler” demişti.
Spears son yaptığı açıklamada “Artık hayatımda olmadıkları için bir parçam gitmiş gibi hissediyorum” dedi.
Son albümünü 2016 yılında piyasaya süren ünlü pop ikonu, Elton John düetiyle neredeyse 10 yıl sonra ilk defa müzik listelerine giriş yaptı. Şarkıcının 6 sene sonra çıkardığı ilk single olma özelliği taşıyan şarkı, müzik listelerinde 6. sıraya yerleşti.
Elton John’un “Tiny Dancer” adlı şarkısının yeni versiyonu olan şarkı, Bilboard’un verilerine göre 11 bin kere indirildi. Spears bu şarkıyla, ünlü Bilboard Hot 100 listesine 2016’dan beri ilk defa girdi.
En son 2016’da Glory adlı albümünü çıkaran ve 2020’de de albümün ‘deluxe’ versiyonunu yayınlayan Spears hakkında konuşan Elton John, şarkıcıdan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Elton, şarkıyı kaydetmek için stüdyoyaya gelen Spears’ın harika bir iş çıkardığını söyledi. John “Herkes o artık şarkı söyleyemez dedi ama ben onun inanılmaz olduğunu düşünüyorum. Ve şarkı söylemeye başladığında çok heyecanlandım” dedi.
Spears’ın yaşadığı zorluklar hakkında konuşan John, “Britney çok kırgındı” derken kendisinin de bir dönem benzer deneyimler yaşadığını paylaştı. “Hiçbir sanatçının karanlığa çekildiğini görmek istemiyorum. Herkes mutlu olmayı ve sevilmeyi hak ediyor” diyen şarkıcı, Spears’ın kariyerine dönmesine destek olduğunu paylaştı.