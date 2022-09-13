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Britney Spears yaşadığı travmalardan sonra bir daha sahneye çıkamayacağını söyledi

Haberler - ntv.com.tr | 13.09.2022 - 13:55 - Son Güncelleme : 13.09.2022 - 14:00

Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Elton John ile yaptığı düet ile müzik listelerine dönüş yapan pop müziğin ünlü ismi Britney Spears, bir daha sahneye çıkmayacağını duyurdu.

Britney Spears yaşadığı travmalardan sonra bir daha sahneye çıkamayacağını söyledi - 1

Son albümünü 2016 yılında piyasaya süren ünlü pop şarkıcı Elton John düeti 'Hold Me Closer'un müzik listelerinde yükselişinin ardından hayranlarına üzücü bir haber verdi.

Britney Spears yaşadığı travmalardan sonra bir daha sahneye çıkamayacağını söyledi - 2

Babasının vasiliği altında geçen 13 senenin ardından ‘travma’ yaşadığını paylaşan yıldız, müzik kariyeriyle ilgili açıklama yaptı. Spears “Muhtemelen bir daha sahneye çıkmayacağım” dedi.

Britney Spears yaşadığı travmalardan sonra bir daha sahneye çıkamayacağını söyledi - 3

2008-2021 yılları arasında müzik videolarında yaratıcılığını kullanmasına izin verilmediğini paylaşan 40 yaşındaki şarkıcı, performansları esnasında çekilen fotoğraflardan ve dansçı sayısından memnun olmadığını da dile getirdi.

Britney Spears yaşadığı travmalardan sonra bir daha sahneye çıkamayacağını söyledi - 4

Şarkıcı “Hayat boyu travma yaşacağım. Bu konuda çok sinirliyim. Muhtemelen bir daha sahneye çıkmayacağım çünkü çok inançıyımdır ve davamda haklıyım” dedi.

Britney Spears yaşadığı travmalardan sonra bir daha sahneye çıkamayacağını söyledi - 5

ESKİ EŞİNİN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Spears son dönemde eski eşi Kevin Federline’nin çocuklarıyla görüşmediğine dair yaptığı çarpıcı yorumlarla gündeme gelmişti. Eski eşi Kevin Federline, 16 yaşında Preston ve 15 yaşında Jayden adlarında iki oğlunun annelerini görmek istemediğini ve düğününe gitmemeyi tercih ettiklerini açıklamıştı.

Çocuklarının bir süredir anneleriyle görüşmediğini söyleyen Federline, “Anneleri için çok mutlular ama bir süredir görüşmedikleri için düğüne gitmemeyi tercih ettiler” demişti.

Britney Spears yaşadığı travmalardan sonra bir daha sahneye çıkamayacağını söyledi - 6

"BİR PARÇAM GİTTİ"

Spears son yaptığı açıklamada “Artık hayatımda olmadıkları için bir parçam gitmiş gibi hissediyorum” dedi.

Britney Spears yaşadığı travmalardan sonra bir daha sahneye çıkamayacağını söyledi - 7

10 YIL SONRA LİSTELERDE

Son albümünü 2016 yılında piyasaya süren ünlü pop ikonu, Elton John düetiyle neredeyse 10 yıl sonra ilk defa müzik listelerine giriş yaptı. Şarkıcının 6 sene sonra çıkardığı ilk single olma özelliği taşıyan şarkı, müzik listelerinde 6. sıraya yerleşti.

Britney Spears yaşadığı travmalardan sonra bir daha sahneye çıkamayacağını söyledi - 8

Elton John’un “Tiny Dancer” adlı şarkısının yeni versiyonu olan şarkı, Bilboard’un verilerine göre 11 bin kere indirildi. Spears bu şarkıyla, ünlü Bilboard Hot 100 listesine 2016’dan beri ilk defa girdi.

Britney Spears yaşadığı travmalardan sonra bir daha sahneye çıkamayacağını söyledi - 9

SPEARS'I ÖVDÜ

En son 2016’da Glory adlı albümünü çıkaran ve 2020’de de albümün ‘deluxe’ versiyonunu yayınlayan Spears hakkında konuşan Elton John, şarkıcıdan övgü dolu sözlerle bahsetti. 

Elton, şarkıyı kaydetmek için stüdyoyaya gelen Spears’ın harika bir iş çıkardığını söyledi. John “Herkes o artık şarkı söyleyemez dedi ama ben onun inanılmaz olduğunu düşünüyorum. Ve şarkı söylemeye başladığında çok heyecanlandım” dedi.

Britney Spears yaşadığı travmalardan sonra bir daha sahneye çıkamayacağını söyledi - 10

“BRITNEY ÇOK KIRGINDI”

Spears’ın yaşadığı zorluklar hakkında konuşan John, “Britney çok kırgındı” derken kendisinin de bir dönem benzer deneyimler yaşadığını paylaştı. “Hiçbir sanatçının karanlığa çekildiğini görmek istemiyorum. Herkes mutlu olmayı ve sevilmeyi hak ediyor” diyen şarkıcı, Spears’ın kariyerine dönmesine destek olduğunu paylaştı.

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