Britney Spears yeniden gelinlik giydi: Kendimle evlendim!

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Britney Spears, gelinlik giyerek yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı.

Britney Spears yeniden gelinlik giydi: Kendimle evlendim! - 1

Skandallarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Britney Spears yeniden evlendiğini açıkladı. Ama kendisiyle...

N-LIFE HABERLERİ

Britney Spears yeniden gelinlik giydi: Kendimle evlendim! - 2

Geçtiğimiz yıl Sam Asghari ile yollarını ayıran 42 yaşındaki süperstar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Britney Spears yeniden gelinlik giydi: Kendimle evlendim! - 3

"YAPTIĞIM EN ZEKİCE ŞEY"

Gelinlik giyip duvak takan yıldız, yeniden evlendiğini duyurdu. Ancak Spears, kendisiyle evlendiğini açıklayarak kafaları karıştırdı.

Üç evlilik yapan Spears paylaşımında "Kendimle evlendiğim gün... Utanç verici ve saçma görünebilir ancak bunun şimdiye kadar yaptığım en zekice şey olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Britney Spears yeniden gelinlik giydi: Kendimle evlendim! - 4

Son olarak Paul Soliz ile aşk yaşayan yıldız, ayrıldıklarını açıklamıştı.

Britney Spears yeniden gelinlik giydi: Kendimle evlendim! - 5

HAYATI FİLM OLUYOR

Öte yandan, Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın"ın satış rekoru kırmasınından ardından pop yıldızının yaşamı beyazperdeye taşınıyor.

Universal Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmeni belli oldu. "Wicked" filminin yönetmeni Jon M. Chu, Spears'ın hayatını konu alan filmi yönetecek. Marc Platt ise filmin yapımcılığını üstlenecek.

Pop yıldızı konuyla ilgili sosyal medya hesabından "gizli bir proje" üzerinde çalıştığını ve en sevdiği filmleri yapan Platt ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.  Universal, Grammy ödüllü şarkıcının anı kitabının haklarını (geçtiğimiz Ekim ayında yayımlanan ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 2,5 milyondan fazla kopya satan) oldukça rekabetçi bir açık artırmada kazandı.

Michelle Williams tarafından okunan ve Spears'ın giriş yazısıyla seslendirilen sesli kitap, Simon & Schuster tarihinin en hızlı satan kitabı oldu.

Britney Spears yeniden gelinlik giydi: Kendimle evlendim! - 6

"MÜZİK SEKTÖRÜNE ASLA DÖNMEYECEĞİM"

YIldız geçtiğimiz aylarda, yeni bir albüm üzerinde çalıştığı yönünde ortaya atılan iddialara cevap verdi.  Spears "Hakkımda yapılan haberlerin hepsi saçmalık! Sürekli birileriyle albüm hazırladığımı söyleyip duruyorlar. Müzik sektörüne bir daha asla dönmeyeceğim" dedi.

Yıldız, "Ya eğlenmek ya da başka insanlar için şarkı yazıyorum. Kitabımı okuyanlara söylüyorum, hala hakkımda bilmediğiniz birçok şey var. Son iki yılda başka şarkıcılar için 20'den fazla şarkı yazdım!" ifadelerini kullandı.

"Glory" (2016), şarkıcının son albümüydü.

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