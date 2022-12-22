Britney Spears'ın babası ile eski eşi Kevin Federline kitap yazıyor

Son albümünü 2016 yılında piyasaya süren ünlü pop ikonu Britney Spears'ın babası Jamie Spears ve eski eşi Kevin Federline "babalık deneyimi üzerine" bir kitap yazmaya hazırlanıyor.
Independent Türkçe'nin haberine göre; gazeteci Daphne Barak'a konuşan Jamie Spears, Federline'la aralarının düzeldiğini ve eski damadının kitap yazmasına yardım edeceğini söyledi.
Yıllar sonra ilk kez basına konuşan Jamie Spears, torunları için "Onları çok ama çok özledim. Önceden çok yakındık, onlar olmadan son üç yılım çok zor geçti" dedi.
Kevin Federline, Eylül 2019'da oğlu Preston'a kötü muamelede bulunduğunu öne sürerek Jamie Spears'a uzaklaştırma kararı çıkartmıştı.
Spears, 17 yaşındaki Preston ve 16 yaşındaki Preston'ı üç yıldır göremiyordu.
Öte yandan Britney Spears, 13 yıl boyunca babasının vesayeti altında yaşamıştı.
Ünlü pop yıldızının vesayetin kalkması için hukuki mücadele verdiği yıllarda "kızını alıkoymakla" suçlanan Jamie Spears, "Her şeyi Britney'in iyiliği için yaptım, ben olmasam bugün hayatta olmazdı" diyerek kendini savundu.
Britney Spears ise babasından kötü muamele gördüğünü defalarca dile getirmişti ve bir açıklamasında "Babam bana yaptıkları yüzünden hayatı boyunca hapis yatmalı" demişti.
Ünlü yıldız 2008'de babasının vesayeti altına girdiğinde oğlu Preston 3, Jayden ise 2 yaşındaydı. Çocuklar o dönemden beri babaları Kevin Federline'la yaşıyor.