Britney Spears'ın evine polis kontrolü

Instagram hesabında evindeki büyük bıçakları sallayarak dans ettiği bir video yayınlamasının ardından endişeye yol açan Britney Spears'ın evine polis ekipleri gönderildi.

Britney Spears'ın evine polis kontrolü - 1

Britney Spears, ruh sağlığı açısından hem hayranlarını hem de yakınlarını endişelendiriyor.

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabında evindeki büyük bıçakları sallayarak dans ettiği bir video yayınlamasının ardından endişeyi daha da artırdı.

41 yaşındaki Amerikalı pop yıldızı, son olarak, polisin durum kontrolü yapması için evine çağrılmasıyla gündeme geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Britney Spears'ın evine polis kontrolü - 2

Polisin kontrolü sonrası Spears, bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Ünlü şarkıcı, bıçakların aslında sahte olduğunu ve bir aksesuar dükkanından kiralandığını söyledi.

Pop yıldızı, polisin yardım kontrolü sırasında yaşananları da anlattı.

Spears, isyan dolu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Polis memurları evime geldiler ve insanlar kendileriyle dört dakikalık konuşma yaptığı için, benimle konuşana kadar ayrılmayacaklarını söylediler. Benden özür dilediler. O kadar uzun zamandır evimde zorbalığa maruz kalıyorum ki... Yeter! Konuşmayın, hadi harekete geçelim! Babam sanki ben hatalıymışım gibi kendi kızı hakkında sorular sorduğunda annem sessiz kalıyor. Hayır, bu eski bir oyun. İnsanlar yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmeli! Bu polislerin gücüyle ilgili."

Britney Spears'ın evine polis kontrolü - 3

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Spears, hayranlarının iyi dilekleriyle bile olsa üzerinde baskı kurduklarını söyleyerekj birkaç hafta önce Instagram hesabını kapatmıştı.

Bir dönem babasının kendisi üzerindeki vasilik hakkının düşürülmesi için yasal mücadelesi, basının odak noktasıyken, yakın zamanda eşi Sam Asghari'den ayrılması yeniden gündeme gelen şarkıcı, Instagram'ını kapatırken şu açıklamayı yapmıştı:

Britney Spears'ın evine polis kontrolü - 4

“İnsanlar gittiğim her yerde 'Seni özledik, seni özledik' dediğinde o kadar büyülendim, o kadar size yakın hissettim ki. Sizinle konuşulmadığı zamanlarda benimle konuşabiliyorsunuz… Çünkü önemsiyorum. Yani... Merhaba demenize ve huzuru bozmanıza izin vermeyeyim mi?"

Britney Spears'ın evine polis kontrolü - 5

"AYRILIK NEDENİNİ AÇIKLAMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

Geçen yıl haziran ayında Sam Asghari ile evlenen Spears, boşanma davasıyla da gündemde. Boşanma haberinin çıkmasının ardından sosyal medyada bir video yayınlayan Spears, şu ifadeyi kullanmıştı:

"Herkesin bildiği gibi, Hesam ve ben artık birlikte değiliz… 6 yıl biriyle birlikte olmak için uzun bir süre, bu yüzden biraz şok oldum. Ama nedenini açıklamak için burada değilim çünkü bu hiç kimseyi ilgilendirmez!"

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