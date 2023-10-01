Britney Spears'ın evine polis kontrolü

Polisin kontrolü sonrası Spears, bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Ünlü şarkıcı, bıçakların aslında sahte olduğunu ve bir aksesuar dükkanından kiralandığını söyledi.

Pop yıldızı, polisin yardım kontrolü sırasında yaşananları da anlattı.

Spears, isyan dolu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Polis memurları evime geldiler ve insanlar kendileriyle dört dakikalık konuşma yaptığı için, benimle konuşana kadar ayrılmayacaklarını söylediler. Benden özür dilediler. O kadar uzun zamandır evimde zorbalığa maruz kalıyorum ki... Yeter! Konuşmayın, hadi harekete geçelim! Babam sanki ben hatalıymışım gibi kendi kızı hakkında sorular sorduğunda annem sessiz kalıyor. Hayır, bu eski bir oyun. İnsanlar yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmeli! Bu polislerin gücüyle ilgili."