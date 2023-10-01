Britney Spears'ın evine polis kontrolü
Instagram hesabında evindeki büyük bıçakları sallayarak dans ettiği bir video yayınlamasının ardından endişeye yol açan Britney Spears'ın evine polis ekipleri gönderildi.
Britney Spears, ruh sağlığı açısından hem hayranlarını hem de yakınlarını endişelendiriyor.
Ünlü şarkıcı, Instagram hesabında evindeki büyük bıçakları sallayarak dans ettiği bir video yayınlamasının ardından endişeyi daha da artırdı.
41 yaşındaki Amerikalı pop yıldızı, son olarak, polisin durum kontrolü yapması için evine çağrılmasıyla gündeme geldi.