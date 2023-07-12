Britney Spears'ın "İçimdeki Kadın" adlı anı kitabı hazır

Hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmeyen ünlü pop yıldızı Britney Spears, anılarını "Woman In Me" (İçimdeki Kadın) adıyla kitaplaştırdı.

Britney Spears'ın "İçimdeki Kadın" adlı anı kitabı hazır - 1

Britney Spears, hikayesini anlatmaya hazır! 41 yaşındaki dünyaca ünlü Amerikalı pop yıldızı, Woman In Me (İçimdeki Kadın) adlı anı kitabını 24 Ekim'de çıkarıyor.

Yayıncı Gallery Books'tan Jennifer Bergstrom, "Britney'nin açık mahkemedeki inandırıcı ifadesi dünyayı sarstı, yasaları değiştirdi, onun ilham verici gücünü ve cesaretini gösterdi. Anılarının da benzer bir etki yaratacağından ve yılın yayıncılık olayı olacağından hiç şüphem yok. Sonunda hikayesini paylaşmasına yardım etmekten daha fazla gurur duyamazdık" ifadesini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

Britney Spears'ın "İçimdeki Kadın" adlı anı kitabı hazır - 2

Kitabın tanıtımında, pop müzik tarihinin en büyük sanatçılarından birinin özündeki inanılmaz yolculuğunu ve gücünü ilk kez ortaya çıkardığı vurgulanıyor.

Woman In Me (İçimdeki Kadın) aynı zamanda "Özgürlük, şöhret, annelik, hayatta kalma, inanç ve umut hakkında cesur ve şaşırtıcı derecede dokunaklı bir hikaye" olarak tanımlanıyor.

Britney Spears'ın "İçimdeki Kadın" adlı anı kitabı hazır - 3

HAYATININ KONTROLÜNÜ ELİNE ALDI

Britney Spears, babası Jamie Spears'ın 2009’da başlayan vasiliğinin son bulması için uzun süre hukuki mücadele vermiş, mahkemede, hayatının kontrolünü eline almak istediğiyle ilgili sözleri büyük yankı uyandırmıştı. Ünlü şarkıcı, 2021'de çıktığı mahkemde, Jamie Spears'ın 13 yıldır süren vasiliğine ilişkin konuşurken, moralini bozan ve kendisini köleleştirilmiş hissetmesine neden olan bu 'duygusal istismar'ın sona ermesini istediğini belirtmişti.

Şimdi 41 yaşında olan iki çocuk annesi şarkıcının finansal ve kişisel hayatının kontrolü, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından tamamen babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti.

Bu kapsamda babası Jamie Spears'ın tüm turneleri, buradan elde ettiği kazançları, evlenip evlenmemesi ve hatta sosyal medyadaki paylaşımlarını bile babasının kontrol ettiği belirtiliyordu.

Britney Spears'ın "İçimdeki Kadın" adlı anı kitabı hazır - 4

Şarkıcı, babasının kendisine rahim ağzı araç takmasını isteyerek erkek arkadaşıyla evlenmesini veya bebek sahibi olmasını engellemek istediğini, onu psikiyatrik ilaçlara zorlamak ve sürekli olarak "sarhoş" hissetmesine neden olmakla suçlamıştı. "Kademeli olarak ilerlemek istiyorum. Evlenip bir bebek sahibi olabilmek istiyorum. Ancak şu anki vasiliğe göre evlenemeyeceğim ya da bebek sahibi olamayacağım söylendi" diyen Spears, "Yeni bir bebek sahibi olabilmek için spirali çıkarmak istedim, ancak bu sözde ekip doktora gitmeme izin vermiyor çünkü daha fazla doğurmamı istemiyorlar. Yani temel olarak bu sistem bana yarardan çok zarar veriyor. Bir hayatım olmasını hak ediyorum. Hayatım boyunca çalıştım" diye konuşmuştu.

Britney Spears'ın "İçimdeki Kadın" adlı anı kitabı hazır - 5

"Babam, kendi kızına yüzde 100 zarar vermek için sahip olduğu kontrolü sevdi. Yalan söyledim ve tüm dünyaya iyi olduğumu ve mutlu olduğumu söyledim. Bu bir yalandı" diyen şarkıcı, "Bunu yeterince söylersem, inkar ettiğim için mutlu olabilirim diye düşündüm. Şoktaydım. Travma geçirdim. Ama şimdi ben size doğruyu söylüyorum: Mutlu değilim" ifadesini kullanmıştı.
Spears, mahkemede ayrıca şunları söylemişti:
"Sadece hayatımı geri istiyorum 13 yıl oldu ve bu yetti artık. Tek istediğim, bunun sona ermesi için paramın kontrolüne sahip olmak. Dürüst olmak gerekirse aileme dava açmak istiyorum. Bunu bu kadar uzun süre içimde tutmamı sağlayarak bana neden bunu yaptıklarını duymak istiyorum. Bunlar kalbim için iyi değil. Çok öfkeliyim ve her gün ağlıyorum."

Britney Spears'ın "İçimdeki Kadın" adlı anı kitabı hazır - 6

BABASINA KARŞI ZAFER KAZANDI

Spears sonunda Kasım 2021'de babasının mali ve kişisel işlerini kontrol etmeye yönelik 13 yıllık vasiliğinin kaldırılmasını sağlamıştı.

Britney Spears'ın "İçimdeki Kadın" adlı anı kitabı hazır - 7

AİLESİ: SONU AMY WINEHOUSE GİBİ OLABİLİR

Spears, son dönemde ailesinin, kendisi hakkında Amy Winehouse'la aynı trajik yolda ilerlediği endişesiyle gündeme gelmişti. Şarkıcı, özgürlüğünü çoğu yarı çıplak olan son derece duygusal sosyal medya mesajlarından oluşan paylaşımlarla belgeliyor. Tuhaf olduğu yönünde eleştirilen gönderiler, Spears'ın kırılgan bir dönemden geçtiği, vasi kontrolü altındaki yıllarda ruhsal olarak zarar gördüğü ve belki de ilk kez vasiliğe yol açan mental sağlık sorunlarıyla boğuştuğu korkusuna yol açmıştı. Eski eşi Kevin Federline ve babası Jamie Spears, şarkıcının uyuşturucu kullandığını ve ölebileceğini düşündüklerini açıklamıştı.

2004 ve 2007 arasında Spears'la evli kalan 45 yaşındaki dansçı Federline, "Metamfetamin kullanıyor olabileceğinden endişeliyim. Birinin bunu kamuoyuna duyurması ve Britney'nin kendine gelmesi için dua ediyorum. Bu çok korkunç. O benim çocuklarımın annesi" ifadesini kullanmıştı.

Britney Spears'ın "İçimdeki Kadın" adlı anı kitabı hazır - 8

İkilinin 17 yaşında Preston ve 16 yaşında Jayden adında iki oğlu var. Çocuklar, annelerinin evine uyuşturucu götürüldüğünü gördüklerini iddia ederek anneleriyle görüşmeyi reddediyor.

Britney Spears'ın "İçimdeki Kadın" adlı anı kitabı hazır - 9

NBA YILDIZININ KORUMASINDAN TOKAT

Ünlü şarkıcı geçen hafta NBA yıldızı Victor Wembanyama'nın koruma ekibinden birinin kendisine vurması olayıyla gündemdeydi.

Kendisinden özür dilenmediğini belirten Spears "O gece yanıma en az 20 hayranım geldi ama hiçbir korumam onlara vurmadı" demişti. NBA yıldızı Victor Wembanyama ile selfie çekmek isteyen Spears'ın yediği tokat kameralara da yansımıştı.

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